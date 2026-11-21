A divisão que separa a pré-história da história não é determinada por uma data exata no calendário, mas sim pelo surgimento de uma das maiores criações da humanidade: a escrita.

O papel da escrita na separação dos períodos

“A história tem como principal objeto de estudo as sociedades que possuem ou possuíram a escrita, enquanto os pré-historiadores se dedicam a obter informações sobre os grupos humanos que não sabiam escrever”, explicou em 2011 à Mundo Estranho a arqueóloga Marisa Afonso, da Universidade de São Paulo (USP).

Essa fronteira, contudo, não constitui uma linha rígida ou universal. Como a escrita foi desenvolvida em períodos e regiões diferentes, cada civilização ingressou na história em momentos distintos. No Egito Antigo, por exemplo, o registro histórico começou há cerca de 5 mil anos; na Grécia, há 3 mil anos.

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Criado no século 19, esse marco serve primordialmente para organizar e orientar os estudos acadêmicos.

A proporção do passado humano

No livro Pré-História do Brasil, os historiadores e arqueólogos Pedro Paulo Funari e Francisco da Silva Noelli ressaltam que essa divisão evidencia a juventude da escrita diante da trajetória humana.

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“A pré-história trata dos últimos 100 a 200 mil anos, período em que existe a espécie humana, o Homo sapiens sapiens, e também dos milhões de anos anteriores em que existiram os hominídeos, espécies que antecederam a nossa. Isso equivale a 99,9% do passado, portanto. Apenas 0,1% do tempo da existência do homem e dos seus ancestrais na cadeia evolucionária corresponde ao período em que existe a escrita”, pontuam os pesquisadores.

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.