Para que serve uma bigorna, afinal?
Não é só para aparecer em desenho animado.
Exceto para Tom e Jerry, atualmente a bigorna não tem muito uso. Mas por séculos esse instrumento serviu como a base para a transformação de metais.
A peça pesada e dura era o ponto de apoio onde ferreiros moldavam materiais aquecidos na forja. Sua resistência superior ao do material aquecido permitia que parte da energia das marteladas fosse “devolvida”, diminuindo o esforço necessário do artesão.
A evolução da bigorna na história
A trajetória da bigorna é longa. Sua versão mais antiga, feita de pedra, data ainda da Pré-História. Posteriormente, no Egito Antigo, surgiu a bigorna de metal, marcando um avanço significativo.
Na Idade Média, a importância da bigorna atingiu o ápice, sendo indispensável para a criação de armaduras detalhadas e caríssimas, que protegiam os nobres e simbolizavam status. A habilidade do ferreiro, auxiliada por uma bigorna de qualidade, era crucial para produzir peças tão sofisticadas.
Do ocaso à cultura pop
No final do século 19, com a industrialização e novos métodos de produção, a bigorna gradualmente caiu em desuso e foi abandonada em larga escala, especialmente nos Estados Unidos. Curiosamente, essa descontinuação deu origem a um passatempo peculiar: arremessar bigornas com explosivos, uma prática que inspirou as cenas icônicas de desenhos animados como Tom e Jerry.
Embora seu uso prático tenha diminuído, a bigorna permanece um símbolo da força e da tradição do ofício do ferreiro.
FONTES Livro New Edge of the Anvil: A Resource Book for the Blacksmith, de Jack Andrews; revista Anvil Magazine; sites IForgeIron, MetalSmith.org, AnvilFire.
Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Jocelyn Auricchio e publicada pela Mundo Estranho em 2011.