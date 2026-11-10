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Mundo Estranho

Para que serve uma bigorna, afinal?

Não é só para aparecer em desenho animado.

Por Redação Super 10 nov 2026, 16h00
Bigorna de metal cinza escuro, com superfície superior lisa e laterais ásperas, sobre um fundo preto. A ponta esquerda é mais fina e a direita é mais larga e arredondada.
 (Immo Wegmann/Unsplash)
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Exceto para Tom e Jerry, atualmente a bigorna não tem muito uso. Mas por séculos esse instrumento serviu como a base para a transformação de metais.

A peça pesada e dura era o ponto de apoio onde ferreiros moldavam materiais aquecidos na forja. Sua resistência superior ao do material aquecido permitia que parte da energia das marteladas fosse “devolvida”, diminuindo o esforço necessário do artesão.

A evolução da bigorna na história

A trajetória da bigorna é longa. Sua versão mais antiga, feita de pedra, data ainda da Pré-História. Posteriormente, no Egito Antigo, surgiu a bigorna de metal, marcando um avanço significativo.

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Na Idade Média, a importância da bigorna atingiu o ápice, sendo indispensável para a criação de armaduras detalhadas e caríssimas, que protegiam os nobres e simbolizavam status. A habilidade do ferreiro, auxiliada por uma bigorna de qualidade, era crucial para produzir peças tão sofisticadas.

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Do ocaso à cultura pop

No final do século 19, com a industrialização e novos métodos de produção, a bigorna gradualmente caiu em desuso e foi abandonada em larga escala, especialmente nos Estados Unidos. Curiosamente, essa descontinuação deu origem a um passatempo peculiar: arremessar bigornas com explosivos, uma prática que inspirou as cenas icônicas de desenhos animados como Tom e Jerry.

Embora seu uso prático tenha diminuído, a bigorna permanece um símbolo da força e da tradição do ofício do ferreiro.

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FONTES Livro New Edge of the Anvil: A Resource Book for the Blacksmith, de Jack Andrews; revista Anvil Magazine; sites IForgeIron, MetalSmith.org, AnvilFire.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Jocelyn Auricchio e publicada pela Mundo Estranho em 2011.

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