Quais são os mamíferos que põem ovo?

São poucos os mamíferos que põem ovos, e eles só podem ser encontrados na Oceania.

Conhecidos como monotremados, esses animais desafiam a concepção comum de reprodução dos mamíferos, que geralmente dão à luz filhotes vivos. O ornitorrinco é um dos exemplos mais notáveis de mamífero ovíparo.

Na primavera, a fêmea do ornitorrinco deposita de dois a três ovos. Após cerca de 14 dias de incubação, os filhotes nascem e lambem o leite que escorre das glândulas mamárias rudimentares, já que o animal não possui mamilos. Curiosamente, a fêmea possui dois úteros, mas apenas um se torna ativo durante a reprodução.

Essas espécies são encontradas exclusivamente na Austrália, Nova Zelândia e Tasmânia, como destaca o médico veterinário Luciano Freitas Felício, da Universidade de São Paulo. Acredita-se que a ordem dos monotremados tenha se originado de uma linha de répteis distinta daquela que deu origem aos demais mamíferos.

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As equidnas

A ordem Monotremata é dividida em duas famílias: Ornithorhynchidae e Tachyglossidae. Esta última inclui as equidnas.

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Esses animais espinhosos, que podem pesar até 10 quilogramas e atingir 100 centímetros de comprimento, geralmente se alimentam de formigas e possuem um ciclo reprodutivo peculiar.

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Ao contrário dos ornitorrincos, a equidna deposita apenas um ovo por vez. Após a eclosão, o filhote ainda está imaturo. Ele permanece por cerca de dois meses dentro da bolsa abdominal da mãe, um estágio crucial para o desenvolvimento dos seus espinhos, antes de se tornar independente.

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.

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