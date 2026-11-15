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Mundo Estranho

Qual a diferença entre bilhar, sinuca e snooker?

Conheça a história, as regras e as particularidades de cada modalidade desses jogos de mesa.

Por Redação Mundo Estranho 15 nov 2026, 12h00
bolas de sinuca em uma mesa
 (Reprodução/Reprodução)
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Qual a diferença entre bilhar, sinuca e snooker? Priorizar nos meus resultados Google

O bilhar é um termo genérico que engloba diversos jogos de mesa que utilizam tacos e bolas, enquanto a sinuca é, na verdade, uma das modalidades mais conhecidas desse universo. Para simplificar, a sinuca está para o bilhar assim como o vôlei de praia está para o vôlei.

Contudo, a história desses jogos é mais complexa e cheia de nuances, com cada versão possuindo regras e características próprias.

A origem e evolução dos jogos de bilhar

A modalidade mais antiga dos jogos de bilhar, que também se chama bilhar, teria surgido a partir de um jogo francês do século 15, o croqué. Disputado nos gramados dos palácios, o croqué envolvia impulsionar bolas por entre arcos e buracos com uma espécie de martelo. A necessidade de adaptar o jogo ao inverno, quando a neve impossibilitava as partidas ao ar livre, levou-o para às mesas dos salões, dando assim origem ao bilhar que conhecemos.

Mais de 300 anos depois, em 1875, um coronel do exército inglês modificou as regras do bilhar original e criou o snooker, também conhecido como sinuca internacional. Já no Brasil, a modalidade ganhou uma adaptação única no início do século 20, impulsionada pela criatividade dos jogadores. “No salão de sinuca, os malandros desafiavam outros jogadores apostando cervejas. Para conseguir vencer mais adversários e faturar alto, os malandros encurtaram a duração tirando bolas da mesa de jogo. Nascia a sinuca brasileira, com apenas uma bola vermelha”, afirma Luiz Admir Fraisoli, coordenador da Federação Paulista de Bilhar e Sinuca.

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Regras e diferenças: snooker, carambola e sinuca Brasileira

Embora todos façam parte do universo do bilhar, snooker, bilhar ou carambola e sinuca brasileira possuem características distintas em relação ao número de bolas, dimensões da mesa e objetivos do jogo. Entenda as principais diferenças de cada modalidade e suas regras:

Snooker

Número de bolas: 13, 17 ou 22 (sendo 6, 10 ou 15 vermelhas).

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Dimensões da mesa: 2,84 m x 1,42 m (para 13 ou 17 bolas) ou 3,66 m x 1,83 m (para 22 bolas). Possui seis caçapas.

Como é o jogo: O jogador deve inicialmente encaçapar as bolas vermelhas, que valem um ponto cada. Em seguida, pode intercalar com as outras bolas coloridas, que valem de dois a sete pontos. Após todas as vermelhas, as bolas coloridas são encaçapadas em sequência numérica. Vence quem somar mais pontos.

Bilhar ou Carambola

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Número de bolas: 3 (uma vermelha, uma amarela e uma branca).

Dimensões da mesa: 2,84 m x 1,42 m. É a única modalidade que não possui caçapas.

Como é o jogo: Um jogador utiliza a bola amarela e outro a branca, com a vermelha sendo neutra. O objetivo é fazer a própria bola tocar nas outras duas na mesma tacada, somando um ponto. O primeiro a alcançar 20 pontos vence. O bilhar carambola ainda é praticado em diversas cidades do interior do Brasil.

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Sinuca Brasileira

Número de bolas: 8 (vermelha, amarela, verde, marrom, azul, rosa, preta e branca).

Dimensões da mesa: 2,84 m x 1,42 m. Possui seis caçapas.

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Como é o jogo: O objetivo é encaçapar as bolas coloridas seguindo uma sequência com pontuação predeterminada. A bola vermelha vale um ponto, a amarela dois, e assim por diante. Ao encaçapar a “bola da vez”, o jogador pode tentar encaçapar outra fora da sequência, mas perde pontos se errar. Vence o jogador com maior pontuação ao final da partida.

Este texto foi publicado originalmente pela Mundo Estranho em 2011. A versão atual foi atualizada com auxílio de inteligência artificial.

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