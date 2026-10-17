Qual a diferença entre gavião, falcão e águia?

Águias e gaviões, por um lado, e falcões, por outro, apresentam características distintas que os separam no mundo das aves de rapina.

Enquanto águias e gaviões podem ser considerados “irmãos” pela semelhança, os falcões se destacam como um “primo” com particularidades marcantes.

Compreender essas diferenças é fundamental para apreciar a rica biodiversidade dessas fascinantes aves. As águias, notavelmente, distinguem-se dos gaviões pelo seu maior porte, envergadura imponente, garras grandes e uma face mais desenvolvida, conforme explica o ornitólogo Reginaldo José Donatelli, da Unesp de Bauru (SP).

Diferenças entre falcões, gaviões e águias

Existem várias distinções importantes que separam falcões de águias e gaviões. A cor dos olhos é um indicativo: águias e gaviões tipicamente possuem olhos amarelos ou vermelhos, enquanto os falcões costumam ter olhos marrons.

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No que diz respeito ao tipo de asa e voo, os falcões exibem asas mais estreitas e um voo reto, o que lhes permite navegar com facilidade por florestas. Em contraste, gaviões e águias apresentam asas mais arredondadas e preferem pairar no ar, aproveitando as correntes térmicas.

Quanto aos hábitos de nidificação, gaviões e águias são conhecidos por construir seus próprios ninhos, uma prática incomum entre os falcões.

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Táticas de caça e classificação

As armas letais preferenciais também diferem. Os falcões geralmente utilizam o bico para aniquilar suas presas, enquanto gaviões e águias dependem mais de suas garras afiadas para capturar e abater.

A classificação dessas aves de rapina diurnas, que somam cerca de 300 espécies na ordem Falconiformes, pode ser complexa. Esta ordem se subdivide em famílias como Accipitridae (que engloba águias e gaviões), Falconidae (onde estão falcões e carcarás) e Pandionidae (com a águia-pescadora).

Apesar das nuances, essas distinções ajudam a traçar um panorama claro das adaptações e papéis ecológicos de cada grupo.

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Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Yuri Vasconcelos e publicada na Mundo Estranho em 2011.

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