Qual é a origem da expressão “rock and roll”?
Termo que batizou a revolução musical dos anos 1950 nasceu como gíria do blues antes de ganhar o mundo nas ondas do rádio.
A gíria que nasceu no blues
A expressão rock and roll, que em tradução literal significa “balançar e rolar”, integrava as gírias de comunidades negras norte-americanas desde o início do século 20, usada originalmente como uma metáfora para o ato sexual.
Muito antes de se tornar um fenômeno global, a frase já marcava presença em composições de blues e rhythm’n’blues (R&B), a exemplo da faixa “Good Rockin’ Tonight” (1947), de Roy Brown. Nos anos 1950, com o surgimento de nomes como Bill Halley e Elvis Presley, a sonoridade se consolidou a partir do encontro entre esses ritmos negros e a tradicional música country.
O batismo no rádio com Alan Freed
A consagração do termo para designar o novo gênero musical é historicamente creditada ao disc-jóquei americano Alan Freed (1922 – 1965). Apontado como o primeiro DJ superstar da história, ele utilizou os microfones do rádio para disseminar as faixas e batizar a batida dançante que contagiou a juventude da época.
A simplificação para “rock”
Durante a década de 1960, a denominação acabou encurtada apenas para rock, refletindo a evolução estética capitaneada por artistas como Bob Dylan e Beatles. Essa transformação abriu caminho para inúmeras vertentes, a exemplo do folk rock, rock psicodélico, rock progressivo, hard rock e heavy metal.
A partir dessa divisão, a expressão original rock’n’roll permaneceu reservada historicamente ao som seminal e dançante dos anos 1950.
Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.