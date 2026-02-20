Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Mundo Estranho

Quem inventou o chuveiro elétrico?

É do Brasil! Invenção foi criada no interior paulista quase 100 anos atrás

Por Victor Bianchin 20 fev 2026, 16h01
Fotografia de um chuveiro elétrico.
 (Alison Calazans/Getty Images)
Continua após publicidade
Quem inventou o chuveiro elétrico? Priorizar nos meus resultados Google

Banhos quentes são uma prática milenar: no Japão, por exemplo, o governo registra o uso das onsen (fontes térmicas naturais) há pelo menos 10 mil anos. Mas o hábito de aquecer a água artificialmente para o banho veio bem depois, há cerca de 3 mil anos: os egípcios usavam cavidades vulcânicas como banheiras e colocavam pedras quentes na água para obter o calor e o vapor revitalizantes.

Com o tempo, na Ásia, Europa e EUA, popularizou-se o método de usar gás para aquecer a água em casa: grandes reservatórios domésticos (“boilers”) armazenam a água quente, que pode ser usada a qualquer hora.

No Brasil, entretanto, foi diferente. Aqui, a invenção que pegou mesmo foi o chuveiro elétrico, um aparato criado em janeiro de 1927 pelo inventor Francisco Canho, habitante de Jaú, no interior de SP. Mesmo sem formação acadêmica ou técnica, Canho tinha o hábito de criar traquitanas. 

Siga

O que são as “substâncias eternas” e quais os seus perigos?

O chuveiro elétrico, entretanto, surgiu por necessidade: Canho criou a engenhoca para facilitar os cuidados do pai, que tinha reumatismo e não podia tomar banho gelado. Assim como muitos brasileiros, Canho esquentava a água no fogão a lenha para o banho. Mas ele queria uma solução melhor.

Continua após a publicidade

O inventor então desmontou um ferro elétrico (aparelho que já existia na época), onde descobriu a peça que chamamos de “resistência”, um componente metálico que se aquece quando uma corrente elétrica passa por ele. Ele raciocinou que, se colocasse uma resistência dessas dentro de um cano de água, poderia ter água quente instantaneamente. 

Após muitos testes (as resistências insistiam em queimar), ele chegou a um modelo estável. E passou a vendê-lo de porta em porta em Jaú, sua cidade, atraindo a atenção dos locais.

Logo, o inventor criou sua própria empresa para comercializar o produto, a F. Canhos. A fábrica estava localizada no bairro Jardim Santo Antônio, onde hoje uma avenida leva o nome do inventor. Dali, o criador passou a despachar o chuveiro elétrico para o Brasil inteiro.

Continua após a publicidade

Canho patenteou a invenção em 1943, mas o mercado já tinha notado a potencial mina de ouro: desde aquela década, outras empresas, como FAME e Lorenzetti, já fabricavam suas versões do produto. A Lorenzetti acabou adquirindo a patente do chuveiro elétrico na década de 1950.

Nesses primeiros anos, o chuveiro era feito de metal. A popularização do plástico na década de 1960, entretanto, mudou o jogo ao baratear os custos e tornar o produto ainda mais acessível. Era o que faltava para o chuveiro elétrico pegar de vez: o sistema descentralizado de aquecimento (em oposição ao que se usa nos EUA e na Europa) era mais econômico, fácil de instalar e adequado ao clima brasileiro, onde a água geralmente não é usada tão quente.

Canho morreu em maio de 1988 em Jaú. Sua empresa existiu até 2019, quando foi arrendada por uma das filhas do inventor. Ele deixou como legado sua invenção tipicamente brasileira que, segundo o PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), está presente hoje em 73% das resistências brasileiras.

Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
Brasil
CHUVEIRO
História
invenção
Mundo Estranho
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).