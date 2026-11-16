Há uma cena em A Noiva de Chucky em que o boneco assassino joga uma TV antiga para dentro da banheira onde a personagem Tiffany está se lavando. A moça é eletrocutada até a morte enquanto o diminuto vilão aprecia seus gritos como se fossem uma orquestra. Cinema de qualidade.

Assim como Chucky, diversos roteiristas de Hollywood já lançaram mão do assassinato por meio de eletrodoméstico na banheira. Mas será que há algum fundamento nessa história?

A resposta é: sim e não. O risco realmente existe porque a água da banheira, especialmente quando contém sais e minerais dissolvidos, conduz eletricidade. Portanto, se um aparelho ligado à tomada cair na água, a corrente elétrica pode passar pelo corpo da pessoa e, se for forte o suficiente, pode matar.

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O programa Mythbusters realizou testes práticos e apontou que os eletrodomésticos que produzem correntes de 6 mA ou mais ao tocarem a água são potencialmente fatais. Isso porque essa amperagem é suficiente para paralisar os músculos, impedindo que a pessoa consiga sair da água. E não só: aparelhos que possuem grandes componentes aquecedores são mais letais: enquanto o secador de cabelo produziu 8 mA, um ferro de passar produziu 32 mA.

(Importante: o valor de 6 mA não deve ser lido como um limiar de letalidade. Uma revisão científica sobre afogamento por eletricidade, publicada em 2009, apresenta valores de 10 mA associados à perda de controle muscular na água e de 20 mA associados à paralisia dos músculos respiratórios.)

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Não é tão fácil morrer

Mas existem dois grandes poréns nessa história. O primeiro é que a corrente elétrica precisa de um circuito fechado para circular: ela sai da tomada, passa pelo aparelho e precisa encontrar um caminho de volta à rede elétrica. Se a banheira estiver conectada ao aterramento da casa (por exemplo, através de uma tubulação metálica), a corrente pode encontrar esse caminho pela água e pelo encanamento. Isso não significa que o corpo humano esteja protegido: se parte da corrente passar por ele, pode ainda provocar um choque. Mas, como existe outro caminho para a eletricidade retornar à fonte, a corrente que atravessa a pessoa pode ser menor do que seria em uma banheira sem aterramento.

Um dos aspectos menos intuitivos desse fenômeno é que a presença de água não significa necessariamente que toda a corrente elétrica passará pelo corpo da pessoa. “Tive um paciente que tentou, sem sucesso, cometer suicídio dessa forma, mas que nem sequer sofreu um choque elétrico. Só se sofre um choque elétrico quando o corpo humano fecha um circuito elétrico. Na banheira — a menos que a pessoa esteja se banhando em água destilada —, a água é mais condutora do que o corpo humano; portanto, a corrente elétrica fluiria do secador de cabelo para o aterramento, passando pela água”, afirma o médico John Sehmer em um texto de 2009.

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O outro grande porém é que, hoje em dia, em alguns países (como os EUA), os secadores de cabelo costumam ter dispositivos de proteção contra imersão, que interrompem a corrente elétrica quando detectam uma fuga. Tanto é que os testes dos Mythbusters precisaram ser feitos com aparelhos antigos, comprados em lojas de antiguidades.

No Brasil, esses dispositivos não são obrigatórios. Por aqui, temos uma medida diferente: as instalações elétricas precisam ter dispositivos diferenciais residuais (DR), que desligam o circuito ao detectar uma fuga de corrente. Isso é determinado pela norma ABNT NBR 5410, que estipula que circuitos que atendam locais com banheiras ou chuveiros tenham proteção adicional por dispositivos DR de alta sensibilidade, com corrente diferencial residual nominal de até 30 mA. A exigência também abrange outras áreas molhadas, como cozinhas e lavanderias. Ou seja: em vez de o Brasil criar uma exigência para os aparelhos, criou uma para a instalação elétrica como um todo.

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Mas dá para morrer

Dito tudo isso, é preciso frisar que essas barreiras não significam que a situação seja segura: há registros reais de mortes por esse tipo de acidente, e a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA já documentou dezenas de incidentes envolvendo secadores e água. Os casos caíram drasticamente a partir da década de 1990 com a adoção em massa dos dispositivos de proteção contra imersão.

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Então, agora, você já sabe: sim, é possível matar alguém jogando um secador na banheira. É um desfecho que depende de muitos fatores, inclusive alguns que não aprofundamos aqui (como o tipo de falha do secador, a instalação elétrica e as condições da banheira). Mas, sim, pode acontecer.

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