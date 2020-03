Usar salto alto faz mal?

Sim, faz mal. O salto alto altera a maneira de pisar e concentra todo o peso do corpo nos dedos, e essa sobrecarga pode causar danos aos pés, às pernas e até à coluna. Além de formar calos e desenvolver a joanete, se o uso do salto for constante, também há risco de encurtamento da musculatura posterior das pernas, já que a panturrilha não fica em seu ângulo ideal, limitando o movimento e a circulação do sangue. E não para por aí: mudar a sustentação do corpo também afeta a coluna e as articulações. É comum começar a sentir dores na lombar, nos joelhos e nos quadris. Mas, para as mulheres que não abrem mão do sapato alto, especialistas recomendam alternar o tamanho dos saltos e optar por sapatilhas e sandálias rasteiras sempre que possível. As plataformas também permitem que o peso do corpo tenha uma melhor distribuição.

TODO TORTO Os efeitos mais comuns desse tipo de calçado – Joanete; – Tensão nos dedos; – Encurtamento dos nervos Os saltos com menos de 3 cm são os mais recomendados para o dia a dia. Acima disso, já são considerados agressivos.

FOTO: Gustoimages/ SPL/ Latinstock. FONTE: Cibele Réssop, ortopedista e especialista em pé e tornozelo pela Unifesp – EPM