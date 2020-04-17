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Podcast Dossiê #10: Cloroquina

Saiba o que a ciência realmente tem a dizer sobre o remédio.

Por Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 abr 2020, 18h38 | Atualizado em 22 Maio 2020, 12h41
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Dossiê Super EP10
00:00 43:13 -10 Play Pause +10 Volume ON Volume OFF

Podcast Dossiê #10: Cloroquina Priorizar nos meus resultados Google

A cloroquina deve ser usada em larga escala no combate à Covid-19? Ou não faz sentido apostar tantas fichas num remédio que ainda não teve sua eficácia devidamente comprovada? Porque é mais difícil combater vírus do que bactérias? E como anda a busca por uma cura, e por uma vacina, contra?

É o que discutimos neste podcast, gravado a partir de uma live que foi ao ar dia 14 de abril. Os jornalistas da SUPER Bruno Vaiano e Alexandre Versignassi conversam com a biomédica Natalia Pasternak, PhD em microbiologia e presidente do Instituto Questão de Ciência, e com o cientista farmacêutico Flavio Emery, presidente da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas.

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Dossiê SUPER – o Podcast
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