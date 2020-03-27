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Podcast Terapia #8: A psicologia do isolamento

A pandemia do coronavírus colocou 3 bilhões de pessoas em quarentena. E isso pode ter fortes efeitos psicológicos. Veja como sobreviver a eles.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 mar 2020, 14h25 | Atualizado em 1 abr 2020, 10h30
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 (Carlos Eduardo Hara/Superinteressante)
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Podcast Terapia #8: A psicologia do isolamento Priorizar nos meus resultados Google

Estudos realizados em vários países já começaram a revelar mais um efeito da pandemia de SARS-CoV-2: o impacto sobre a saúde mental das pessoas e da sociedade como um todo. E motivos para isso não faltam. Todo mundo tem que ficar em casa, sem saber direito até quando, sendo bombardeado por notícias terríveis (e previsões piores ainda).

Quem é autônomo está sem trabalho. Quem tem comércio não tem mais previsão de faturamento, nem de como pagar os funcionários. E as contas continuam chegando. Como manter o equilíbrio psicológico durante o período de isolamento social? O que os estudos já realizados sobre situações de confinamento podem ensinar sobre o que vem por aí? Descubra agora, nesta conversa com o médico psiquiatra Alexandre Valverde. 

Artigos científicos citados no podcast:

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The Psychological Impact of Quarantine
Health Care Workers in China during COVID-19
Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease

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Campanha de crowdfunding do psiquiatra Alexandre Valverde:
Pandemia viral e psiquiátrica

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