3 notícias sobre: depressão

Nova Zelândia autoriza uso de alucinógeno

O país decidiu permitir o uso clínico de psilocibina, uma substância alucinógena extraída de cogumelos, para tratar casos de depressão severa. Apenas um médico, o neozelandês Cameron Lacey, poderá prescrever a droga – que será administrada, em cápsulas de 25 mg, dentro do consultório dele. A Nova Zelândia é o segundo país a liberar a psilocibina; o primeiro foi a Austrália, em 2023.

Estudo aponta relação com os telômeros

Eles ficam nas pontas dos cromossomos, e servem para protegê-los. Ao longo da vida, os telômeros vão encurtando, mas esse processo pode ser retardado, ou acelerado, dependendo dos hábitos físicos e alimentares de cada indivíduo. Um estudo (1) da Universidade Harvard mostrou que, quanto mais curtos os telômeros de uma pessoa, maior seu risco de ter depressão, AVC ou demência na velhice.

Serviço auxilia quem quer deixar antidepressivos

Eles são difíceis de largar: se o paciente quiser deixar de tomá-los, pode enfrentar fortes sintomas de abstinência. O psiquiatra Mark Horowitz, pesquisador do National Health Service (o SUS inglês), desenvolveu um método (2) batizado de “redução não linear”, para quem deseja parar – e criou uma startup, a Outro Health, que oferece prescrições decrescentes dos remédios e acompanhamento online.

Fontes (1) “Association of Leucocyte Telomere Length With Stroke, Dementia, and Late-Life Depression”, T Kimball e outros, 2025; (2) “Tapering of SSRI treatment to mitigate withdrawal symptoms”, M Horowitz e D Taylor, 2019.