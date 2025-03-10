3 notícias sobre: H5N1

Gado foi reinfectado pelo vírus nos EUA

Vacas do estado de Idaho, no centro-oeste do país, voltaram a contrair o vírus H5N1 meses após se curarem da doença, segundo fazendeiros ouvidos pelo jornal The New York Times. O gado teve sintomas mais leves do que na primeira vez. Mas a reinfecção é preocupante, pois signfica que o vírus pode se tornar endêmico nos rebanhos do país – que já registrou casos em animais de 16 estados.

Vacina pode acelerar a evolução viral

Imunizar frangos e galinhas contra os vírus da família H5, uma das medidas que estão sendo estudadas para tentar conter o H5N1, pode acabar induzindo o surgimento de variantes resistentes. Essa foi a conclusão de um estudo (1) publicado por cientistas chineses, que também apontou o seguinte: a variante do H5N6 que circula atualmente na China pode ser derivada da vacinação de aves.

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Anticorpos humanos já detectam ameaça

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O corpo humano tem anticorpos que conseguem reconhecer o H5N1 atual – mesmo em pessoas que nunca foram expostas a vírus da família H5. A descoberta (2) é de cientistas do MIT e da Universidade Harvard, que colocaram anticorpos extraídos de sete voluntários em contato com o H5N1. Isso aponta que o organismo tem alguma imunidade – mas o real grau de proteção ainda é incerto.

Fontes (1) “Association of poultry vaccination with interspecies transmission and molecular evolution of H5 subtype avian influenza virus”, B Li e outros, 2025; (2) “Human naïve B cells recognize prepandemic influenza virus hemagglutinins”, J Feldman e outros, 2025.

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