3 notícias sobre: vapes

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Ciência aponta efeitos nocivos – mas novos produtos chegam ao mercado.
Consumo aumenta o risco de câncer
Os vapes (também chamados de cigarros eletrônicos) não contêm tabaco: eles vaporizam um líquido que contém nicotina pura. Por isso, inicialmente se acreditava que não fossem cancerígenos. Mas uma nova análise (1), que revisou os dados de vários estudos publicados nos últimos anos, apontou o contrário: o uso regular desses produtos eleva a incidência de tumores de boca e pulmão.
Produto deposita metais no pulmão
Além de nicotina, o vapor liberado pelos vapes pode incluir metais tóxicos, como alumínio, níquel, cobre, arsênio e mercúrio, que se acumulam rapidamente no pulmão. Foi o que constatou uma experiência (2) de laboratório feita por cientistas australianos, que expuseram ratinhos ao vapor durante um curto período: eles simularam dar oito tragadas, duas vezes por dia, ao longo de quatro dias.
EUA liberam a venda de versões com sabores
A Food and Drug Administration (FDA) autorizou a comercialização de vapes com sabores, como manga e blueberry, no mercado norte-americano. A agência vinha se recusando a fazer isso, por temer que os produtos atraíssem consumidores mais jovens. Segundo o Wall Street Journal, a mudança teria ocorrido após pressão da Casa Branca. O diretor da FDA, Marty Makary, deixou o cargo logo depois.
Fontes 1. “The carcinogenicity of e-cigarettes: a qualitative risk assessment”; 2. “Analytical investigation of metal distribution from e-cigarette aerosols to lung deposition using multi-platform mass spectrometry”.