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Introdução Nova análise revela que vapes, apesar de não conterem tabaco, aumentam o risco de câncer de boca e pulmão. Além da nicotina, o vapor deposita metais tóxicos nos pulmões. Nos EUA, a FDA autorizou a venda de vapes com sabores, uma decisão polêmica que gerou controvérsia e a saída do diretor da agência.

Principais Tópicos





Estudo associa o uso regular de vapes a um risco elevado de tumores de boca e pulmão. O vapor dos cigarros eletrônicos pode depositar metais tóxicos como alumínio e mercúrio nos pulmões. A FDA autorizou a venda de vapes com sabores nos EUA, apesar de temores sobre atração de jovens. A decisão da FDA pode ter ocorrido após pressão da Casa Branca, seguida da saída do diretor.

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Consumo aumenta o risco de câncer

Os vapes (também chamados de cigarros eletrônicos) não contêm tabaco: eles vaporizam um líquido que contém nicotina pura. Por isso, inicialmente se acreditava que não fossem cancerígenos. Mas uma nova análise (1), que revisou os dados de vários estudos publicados nos últimos anos, apontou o contrário: o uso regular desses produtos eleva a incidência de tumores de boca e pulmão.

Produto deposita metais no pulmão

Além de nicotina, o vapor liberado pelos vapes pode incluir metais tóxicos, como alumínio, níquel, cobre, arsênio e mercúrio, que se acumulam rapidamente no pulmão. Foi o que constatou uma experiência (2) de laboratório feita por cientistas australianos, que expuseram ratinhos ao vapor durante um curto período: eles simularam dar oito tragadas, duas vezes por dia, ao longo de quatro dias.

EUA liberam a venda de versões com sabores

A Food and Drug Administration (FDA) autorizou a comercialização de vapes com sabores, como manga e blueberry, no mercado norte-americano. A agência vinha se recusando a fazer isso, por temer que os produtos atraíssem consumidores mais jovens. Segundo o Wall Street Journal, a mudança teria ocorrido após pressão da Casa Branca. O diretor da FDA, Marty Makary, deixou o cargo logo depois.

Fontes 1. “The carcinogenicity of e-cigarettes: a qualitative risk assessment”; 2. “Analytical investigation of metal distribution from e-cigarette aerosols to lung deposition using multi-platform mass spectrometry”.