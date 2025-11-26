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Saúde

4 questões para entender a nova vacina de dose única contra a dengue

A aprovação técnica do imunizante Butantan-DV foi concedida hoje (26) pela Anvisa. Tire suas principais dúvidas sobre o tema.

Por Maria Clara Rossini 26 nov 2025, 13h10 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Mão com luva segurando uma seringa de vacina.
 (Jae Young Ju/Getty Images/Reprodução)
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Nesta quarta-feira (26), o Instituto Butantan e a Anvisa assinaram o Termo de Compromisso que antecede a aprovação da vacina Butantan-DV, o primeiro imunizante de dose única contra a dengue no mundo. O documento define as obrigações do fabricante, que deve receber o registro definitivo nos próximos dias. 

A vacina usa a tecnologia de vírus vivo atenuado. O imunizante vem sendo desenvolvido há 10 anos, em parceria com o Ministério da Saúde.

Abaixo, tire suas principais dúvidas sobre a nova vacina.

A Butantan-DV protege contra quais tipos de dengue?

Todos. A vacina protege contra os quatro sorotipos da doença, com variações de eficácia dependendo do tipo. A Butantan-DV é segura tanto para pessoas que já tiveram dengue quanto para quem nunca foi infectado.

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A eficácia geral da vacina é 74,7%; a proteção para casos de dengue grave ou com sinais de alerta é de 91,6%; além disso, a vacina evitou todos os casos de hospitalizações. Os dados são de um estudo clínico que acompanhou voluntários por 5 anos. Segundo Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, o artigo será publicado no periódico Nature Medicine.

Quem poderá tomar a vacina?

A Butantan-DV é indicada a pessoas entre 12 e 59 anos de idade. Mais de 16 mil pessoas de 14 estados brasileiros foram acompanhadas nos estudos clínicos de fase 3 entre 2016 e 2024, que atestaram a segurança e eficácia da vacina. 

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Por ser uma vacina de vírus vivo, por enquanto ela não está autorizada para pessoas gestantes, imunocomprometidos e pessoas idosas. Novos estudos estão sendo conduzidos em pessoas com mais de 60 anos, que poderão ter acesso à vacina no futuro. O termo assinado hoje prevê a continuidade dos estudos para apresentação de dados clínicos, de qualidade e farmacovigilância do uso da vacina na população em geral.

Quando a vacina estará disponível?

Os primeiros brasileiros já poderão tomar a vacina no início do ano que vem: a previsão é que sejam produzidas 30 milhões de doses até meados de 2026. A vacina Butantan-DV é nacional, mas a produção de doses em larga escala será feita em parceria com o laboratório chinês WuXi Biologics.

O Butantan já havia iniciado a produção da vacina no início deste ano, e por isso já tem um milhão de doses prontas. “Com essas doses do Butantan, a expectativa é começar o ano com essa vacina já fazendo parte do calendário vacinal”, disse o Ministro da Saúde Alexandre Padilha em coletiva de imprensa.

A Butantan-DV será incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), e estará disponível no SUS. Na próxima segunda-feira (1), um comitê de especialistas deve definir a estratégia de incorporação da vacina no PNI.

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Essa será a primeira vacina contra a dengue disponível no SUS?

Não. Vale lembrar que o SUS já disponibiliza uma vacina contra a dengue desde fevereiro de 2024: a Qdenga, que é aplicada em duas doses. Ela é recomendada a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, que é a faixa etária com maior número de hospitalizações. 

O problema é que muitos deles não tomam a segunda dose, o que compromete a eficácia da Qdenga. Em 2024, 1,3 milhão de jovens iniciou o esquema vacinal, mas não retornou aos postos de saúde para completá-lo.

A vacina Butantan-DV, por ser aplicada em uma única dose, deve ter maior adesão da população. A Anvisa acredita que a vacina tem potencial de mudar o quadro epidemiológico da dengue no país.

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