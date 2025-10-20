Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

A influência da perda auditiva na cognição

Ela está associada com um declínio cognitivo mais rápido, mostra estudo da USP.

Por Alessandra Gianella Samelli 20 out 2025, 14h00
Imagem, close up, de uma senhora sendo examinada por um otoscópio.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
A influência da perda auditiva na cognição Priorizar nos meus resultados Google

Segundo estimativas da ONU, até 2050, espera-se que o número de pessoas acima de 60 anos dobre (atingindo mais de 2 bilhões). O envelhecimento é comumente acompanhado pelo declínio de diversas funções, incluindo a audição. Dados da OMS indicam aumento na prevalência da perda auditiva de 12% (a partir dos 60 anos) para mais de 58% (em pessoas acima dos 90 anos). Estima-se que, em 2050, a perda auditiva incapacitante esteja presente em 10% da população.

Em decorrência da perda auditiva, diversos prejuízos podem ocorrer, incluindo limitações na comunicação, vida profissional e interação social, assim como para a cognição, afetando a qualidade de vida. Um estudo publicado na Lancet em 2024 estimou que 7% dos casos de demência poderiam ser evitados, caso a perda auditiva fosse eliminada como fator de risco.

Um trabalho científico que faz parte do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), desenvolvido na USP e publicado recentemente, avaliou 805 pessoas por oito anos. Inicialmente, os participantes tinham de 35 a 74 anos. Durante o período, a cada três ou quatro anos, os indivíduos passaram por diversos exames, incluindo audiometria e avaliação da função cognitiva.

Os resultados mostraram que, entre os indivíduos avaliados, com média de idade de 51 anos na última avaliação, 7,7% apresentavam perda auditiva. Durante o seguimento de oito anos, verificou-se que a perda auditiva esteve associada a um declínio cognitivo global mais rápido, reforçando a necessidade de ações de prevenção e enfrentamento da perda auditiva em adultos e idosos.

Siga

A perda auditiva pode ser causada por diversos fatores, incluindo a exposição ao ruído e o uso de medicamentos ototóxicos, bem como pode ser potencializada pela presença de doenças crônicas. A relação entre a perda auditiva e o declínio cognitivo ainda não é totalmente compreendida. Dentre as possíveis hipóteses, acredita-se que a diminuição da entrada auditiva pode diminuir as informações para o cérebro, sobrecarregando outras áreas.

Continua após a publicidade

O isolamento social causado pela perda auditiva também pode contribuir para o declínio da função cognitiva. Sendo assim, é fundamental que medidas de saúde pública sejam implementadas, buscando reduzir os prejuízos da perda auditiva, incluindo ações de prevenção ou reabilitação da perda auditiva, como o diagnóstico precoce e o fornecimento de dispositivos auxiliares de audição.

Alessandra Giannella Samelli é professora associada do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP.

Publicidade
TAGS:
Longevidade
projeto longevidade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DA SAÚDE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DA SAÚDE

Assine a revista OFERTA DIA DA SAÚDE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).