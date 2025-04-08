Existem inúmeras opções de anticoncepcionais, com base em diferentes mecanismos, para mulheres que não desejam engravidar. Para os homens que não querem ter filhos porém, as opções são restritas à vasectomia e ao uso de preservativos.

Uma das dificuldades é que as alternativas hormonais geralmente têm efeitos colaterais, e,

por isso, as soluções anticoncepcionais para homens não vão para frente – mesmo que, muitas vezes, sejam os mesmos sintomas que as mulheres enfrentam, como ganho de peso, depressão e alterações metabólicas.

Agora, uma alternativa parece ser capaz de mudar esse cenário. Uma pílula anticoncepcional masculina sem hormônio está sendo submetida a testes clínicos, ou seja, em humanos. A droga se chama YCT-529 e funciona limitando a produção de espermatozoides.

“Uma pílula masculina segura e eficaz oferecerá mais opções de controle de natalidade aos casais”, disse Gunda Georg, coautora do estudo e professora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Minnesota, nos EUA, onde a molécula do medicamento foi desenvolvida. “Ela permitirá um compartilhamento mais equitativo da responsabilidade pelo planejamento familiar e proporcionará autonomia reprodutiva aos homens.”

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Os testes anteriores, em camundongos e primatas não-humanos, mostraram que a substância entra em ação após duas semanas e reduz a gravidez nas fêmeas em cerca de 100%. Não foram registrados efeitos colaterais nem alterações significativas em três hormônios importantes para a produção de espermatozoides: testosterona, FSH ou inibina B.

Além disso, o método é reversível: os animais recuperam sua fertilidade assim que o medicamento é interrompido. Os camundongos recuperaram a fertilidade em seis semanas, e os primatas recuperaram totalmente a contagem de espermatozoides em 10 a 15 semanas.

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O estudo começou na Nova Zelândia em setembro de 2024. O processo de teste do medicamento é longo: são 4 fases de testes em humanos para avaliar diferentes aspectos da segurança e da dosagem. A primeira fase dos testes do YCT-529 já foi concluída.

A empresa, YourChoice Therapeutics, ainda não divulgou os resultados da fase 1 dos testes clínicos, mas sabe-se que eles foram bem-sucedidos o suficiente, já que o medicamento está agora entrando na fase 2, que avalia a segurança e a eficácia.

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A última vez que um contraceptivo masculino foi aprovado para uso foi na década de 1980, quando os cientistas descobriram como fazer uma vasectomia minimamente invasiva.

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“As mulheres têm arcado com o ônus da prevenção da gravidez por muito tempo. Os dados continuam a mostrar que os homens querem ajudar e estão dispostos a experimentar novas opções de controle de natalidade. Os dados também mostram que as mulheres confiam neles para fazer isso”, disse Nadja Mannowetz, diretora científica da YourChoice, em comunicado.

Mannowetz cita ainda a necessidade de inovar no acesso a contraceptivos em um momento em que “os direitos reprodutivos e até mesmo o acesso a contraceptivos estão em risco”. A pesquisadora faz menção ao avanço de leis e medidas conservadoras que dificultam o acesso a cuidados de saúde reprodutiva nos EUA, onde a empresa tem sua sede.

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No começo de 2025, o governo Trump cortou o apoio prestado pelos EUA a programas de planejamento familiar em todo o mundo – deixando cerca de 50 milhões de mulheres sem acesso a anticoncepcionais.