Bactéria regula o apetite humano por doces

A Bacteroides vulgatus, que vive no intestino humano, está relacionada a uma preferência alimentar: pessoas com baixos níveis dessa bactéria sentem maior desejo por doces.

Essa foi a conclusão de um estudo (1) publicado por cientistas de duas universidades chinesas, que fizeram experiências em ratos de laboratório e também analisaram 84 voluntários humanos.

Primeiro, nas cobaias, os pesquisadores desligaram um gene chamado Ffar4 (sigla em inglês para “receptor de ácidos graxos 4″). Isso teve dois efeitos: reduziu a quantidade da bactéria B. vulgatus no intestino deles, e elevou o apetite dos animais para alimentos doces.

Depois, os cientistas examinaram a microbiota dos voluntários humanos – e descobriram que as pessoas que comiam mais doces carregavam menos B. vulgatus no intestino.

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Essa bactéria funciona como um freio para o apetite: ela secreta ácido pantotênico, uma substância que estimula o organismo a produzir o hormônio GLP-1, que age no cérebro controlando o apetite (uma versão sintética dele é o princípio ativo do Ozempic e de medicamentos similares).

A descoberta pode levar à criação de um tratamento probiótico para o emagrecimento, baseado na suplementação de B. vulgatus.

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Fonte 1. “Free fatty acid receptor 4 modulates dietary sugar preference via the gut microbiota”, T Zhang e outros, 2025.

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