AGÊNCIA EINSTEIN | A cirurgia bariátrica é considerada um dos tratamentos mais eficazes contra a obesidade, mas não representa necessariamente a cura da condição. Anos depois da operação, parte dos pacientes volta a ganhar peso ou percebe que não emagreceu a quantidade de quilos esperada. Nesses casos, medicamentos como semaglutida e tirzepatida, conhecidos popularmente como canetas “emagrecedoras”, podem ser aliados para recuperar o controle do peso e, em determinadas situações, evitar a necessidade de uma nova cirurgia.

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial, que não desaparece definitivamente depois da cirurgia. Embora a bariátrica promova mudanças anatômicas, hormonais e metabólicas no organismo, os mecanismos biológicos que favorecem o ganho de peso continuam existindo.

Estima-se que entre 20% e 30% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica terão uma recuperação de peso considerada clinicamente significativa ao longo dos anos. Um dos parâmetros adotados para isso é o retorno de pelo menos 50% do peso que havia sido perdido após a cirurgia.

Canetas emagrecedoras podem aumentar a longevidade? Estudos investigam

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“Não gosto de tratar o reganho de peso automaticamente como uma falha da cirurgia, muito menos como uma falha do paciente. A obesidade é uma doença crônica e recidivante”, avalia o cirurgião do aparelho digestivo Henrique Dametto, do Einstein Hospital Israelita. “Mesmo após um tratamento muito eficaz, pode haver recuperação de peso ao longo dos anos. Em alguns casos, isso está relacionado a alterações anatômicas decorrentes da cirurgia, que precisam ser investigadas. Mas, na maioria das vezes, é uma manifestação da própria obesidade.”

É nesse contexto que entram os medicamentos antiobesidade em “canetas”. A semaglutida (princípio ativo de fármacos como Ozempic e Wegovy) imita a ação do hormônio GLP-1, enquanto a tirzepatida (que compõe o Mounjaro, da farmacêutica Eli Lilly) atua sobre os receptores do GLP-1 e do GIP, envolvidos na regulação do apetite e da glicose. Essas drogas têm como efeito controlar o apetite e a saciedade, ajudando a reduzir a fome e a ingestão calórica de maneira geral.

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Em pessoas que passaram pela bariátrica, o mecanismo de ação desses medicamentos é o mesmo de quem não passou pelo procedimento. “Como as medicações são administradas por injeção subcutânea, as alterações anatômicas provocadas pela cirurgia não comprometem sua absorção”, diz Dametto. Os fármacos podem ser utilizados tanto por quem voltou a engordar quanto por pacientes que não alcançaram uma perda de peso satisfatória após a operação.

“Em diferentes estudos observacionais, encontramos reduções frequentemente na faixa de 8% a 15% do peso corporal [em pacientes operados] após o início do tratamento com essas medicações, embora os resultados variem conforme o medicamento, a dose e o tempo de acompanhamento”, observa o cirurgião. Contudo, ainda são necessários estudos maiores e com acompanhamento prolongado para avaliar os resultados nessa população.

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Quem deve usar?

Antes de prescrever as canetas para pacientes bariátricos, é fundamental investigar por que a pessoa voltou a engordar. A avaliação deve considerar hábitos alimentares, comportamento, condições metabólicas e possíveis alterações anatômicas decorrentes da operação. Em alguns casos, pode haver dilatação de estruturas do estômago ou da anastomose (conexão cirúrgica entre partes do aparelho digestivo), o que pode exigir uma intervenção endoscópica ou nova cirurgia.

“Nosso objetivo nunca será indicar uma nova cirurgia simplesmente porque o paciente voltou a ganhar peso. Precisamos identificar a causa do problema e oferecer o melhor tratamento, que nem sempre é cirúrgico”, frisa o médico do Einstein.

Outro cuidado importante antes de indicar o uso desses medicamentos é a preservação da massa muscular. Quem fez a bariátrica pode apresentar deficiências nutricionais, dependendo da técnica utilizada, especialmente de proteínas, ferro, vitamina B12 e cálcio. Como as canetas reduzem o apetite e, consequentemente, a ingestão alimentar, é preciso monitorar o consumo de nutrientes e garantir a suplementação quando necessária.

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“A prática de exercícios físicos, especialmente os de fortalecimento muscular, também é importante para preservar a musculatura durante o emagrecimento. Além disso, náuseas, vômitos e desidratação precisam ser monitorados”, orienta Henrique Dametto.

O tratamento também não termina quando o paciente atinge o resultado desejado. A suspensão dos medicamentos pode favorecer um novo ganho de peso, por isso a decisão precisa ser planejada e acompanhada. “Não significa que todos os pacientes precisarão utilizar o medicamento para sempre, mas a duração do tratamento deve ser individualizada e sua suspensão, planejada”, conclui o especialista.

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Fonte: Agência Einstein

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