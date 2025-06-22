Cérebro usa som para regular o ritmo do coração

E isso acontece sem que a pessoa perceba: é uma função autônoma, que atua mesmo se ela estiver inconsciente. Neurologistas da Universidade da Califórnia (Berkeley) tocaram três sequências de bipes para 48 pacientes que estavam em coma, enquanto monitoravam (1) a atividade elétrica do coração e do cérebro deles.

A primeira sequência era aleatória. Ela provocou uma resposta neural (provando que o cérebro estava “escutando” aqueles sons), mas não teve qualquer efeito sobre o coração. A segunda sequência era regular, sincronizada em tempo real com os batimentos cardíacos de cada paciente. Ela também foi detectada pelo cérebro, e não influenciou o ritmo do coração. Normal, nada de mais.

A surpresa veio na terceira sequência. Ela também era sincronizada com os batimentos cardíacos do paciente, mas tinha uma diferença – os cientistas começaram a omitir alguns dos bipes. Aí, algo incrível aconteceu: o coração começou a sair do ritmo, desacelerando um pouco, quando o cérebro não ouvia um bipe. Isso ocorreu em 31 dos 48 pacientes, que sobreviveram ao coma (nos demais, que acabaram morrendo, não).

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Fonte 1. “Cardiac signals inform auditory regularity processing in the absence of consciousness”, M De Lucia e outros, 2025.

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