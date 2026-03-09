“Cheiro ruim ajuda a tratar Alzheimer.” Não é bem assim…

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Introdução É fake que o gás do pum possa reverter o Alzheimer. Um estudo de 2021 em ratos, animais que não desenvolvem a doença, gerou a notícia falsa. A pesquisa com roedores para Alzheimer é questionada, pois a presença de placas amiloides não indica necessariamente a doença em humanos.

Principais Tópicos





A notícia viralizada é baseada em um estudo de 2021, feito em ratos. Ratos não desenvolvem Alzheimer naturalmente, o que questiona a relevância de tais estudos. A ciência ainda não tem certeza se as placas de proteína beta-amiloide causam a doença. Remover as placas em humanos não reverte os sintomas do Alzheimer. Muitos idosos saudáveis possuem as placas amiloides sem desenvolver a doença.

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O que a notícia dizia:

Cientistas da Universidade Johns Hopkins descobriram que o sulfeto de hidrogênio, gás que dá ao pum seu odor característico, pode reverter sintomas neurocognitivos do Alzheimer.

Qual é a verdade:

O tal estudo (1) (que é de 2021, mas voltou a rodar a internet em janeiro) foi feito em ratos, cujo uso em pesquisas sobre Alzheimer é muito questionado – porque esses animais não desenvolvem a doença.

Os ratos são alterados geneticamente para que seus cérebros formem placas de proteína beta-amiloide, encontradas em pessoas com Alzheimer. Mas a ciência ainda não sabe se essas placas causam a doença (inclusive porque removê-las, em humanos, não reverte os sintomas). Em um estudo feito nos EUA com 1.671 idosos, 41% dos voluntários acima de 80 anos apresentavam as placas – mas nenhum deles tinha Alzheimer (2).

Fontes 1. “Hydrogen sulfide is neuroprotective in Alzheimer’s disease by sulfhydrating GSK3β and inhibiting Tau hyperphosphorylation”; 2. “Prevalence and outcomes of amyloid positivity among persons without dementia in a longitudinal, population-based setting”.