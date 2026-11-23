O coma alcoólico ocorre quando uma pessoa ingere mais bebidas alcoólicas do que o organismo é capaz de processar. Em média, o fígado humano necessita de cerca de uma hora para metabolizar uma dose padrão de álcool. Esse intervalo, contudo, oscila conforme peso, altura, composição física e gênero — em mulheres, por exemplo, o tempo médio estimado pode chegar a quase duas horas.

“O órgão é responsável por transformar o álcool em glicose, que nos dá energia. Mas, no caso de grande quantidade de bebida, ele não funciona corretamente e a pessoa acaba intoxicada”, explica Paulo Olzon, clínico geral da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Com a sobrecarga hepática, órgãos vitais como cérebro, coração, estômago e rins sofrem os impactos da toxicidade. O quadro clínico evolui rapidamente de fala arrastada e desorientação até a perda total da consciência. Em circunstâncias críticas, a intoxicação aguda pode ser fatal.

Como o organismo metaboliza o álcool

O corpo leva aproximadamente uma hora para absorver o etanol consumido, mas a velocidade desse processo é modulada por diferentes hábitos. Alimentar-se antes de ingerir bebidas, por exemplo, reduz em até três vezes a taxa de absorção gastrointestinal quando comparado ao consumo com o estômago vazio.

Ao ingressar na corrente sanguínea, a substância espalha-se por tecidos ricos em água, concentrando-se prioritariamente no fígado, coração, rins, estômago e músculos. Como as mulheres possuem proporção menor de água corporal, a concentração plasmática eleva-se com maior rapidez, intensificando os efeitos nocivos.

Continua após a publicidade

O fígado metaboliza de 90% a 95% do álcool por meio de vias enzimáticas. Um homem de 70 kg elimina cerca de 20 ml de etanol por hora (volume equivalente a 340 ml de cerveja ou 170 ml de vinho). O restante é expelido pela urina, respiração, saliva e suor. O álcool também bloqueia o hormônio antidiurético, elevando significativamente a perda de líquidos.

O que fazer diante de um coma alcoólico

Se a pessoa apresentar sinais de coma alcoólico ou inconsciência, a recomendação médica imediata é deitá-la de lado (posição lateral de segurança) para evitar sufocamento e aspiração de vômito. Chame o serviço médico de emergência ou conduza a vítima imediatamente a um hospital.

Caso o indivíduo ainda se encontre consciente, a hidratação oral contínua com água é a medida prioritária para auxiliar na recuperação e minimizar a desidratação decorrente do excesso etílico.

Continua após a publicidade

Os níveis de intoxicação no organismo

A legislação de trânsito pune motoristas flagrados com a partir de 0,5 g de álcool por litro de sangue no teste do bafômetro — índice atingido com menos de uma lata de cerveja em jejum. Veja como os níveis de consumo afetam o corpo:

Até 5 latas de cerveja (0,1 a 1 g/l): Tontura e sonolência. Como depende de alta taxa de glicose, o cérebro manifesta os primeiros impactos e o sistema nervoso central sofre desaceleração progressiva.

Continua após a publicidade

De 6 a 13 latas de cerveja (1,5 a 2,9 g/l): Deterioração do julgamento crítico, prejuízo acentuado nos reflexos motores, perda de equilíbrio e dificuldade na articulação da fala.

De 14 a 17 latas de cerveja (3 a 3,9 g/l): Estado de sedação profunda, torpor e perda de consciência.

Acima de 18 latas de cerveja (mais de 4 g/l): Risco iminente de parada cardiorrespiratória e óbito.

Continua após a publicidade

*Cálculo baseado em homem de 70 kg ingerindo cerveja pilsen com 350 ml e 3,5% de teor alcoólico.

Fontes: Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Centro de Informação sobre Saúde e Álcool (CISA) e Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead).

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Felipe B. Cruz e publicada na Mundo Estranho em 2018.