Comer menos pode ajudar a preservar o cérebro

Reduzir em 30% o consumo total de calorias, durante pelo menos 25% da vida, pode desacelerar o envelhecimento do cérebro. Há vários estudos demonstrando isso em ratos de laboratório. A novidade é que, agora, um experimento comprovou esse efeito em primatas: macacos rhesus, cujo cérebro é bem mais parecido ao humano.

O estudo, que começou na década de 1980 e recentemente publicou seus resultados (1), foi realizado por cientistas da Universidade de Boston em parceria com o National Institute on Aging, do governo americano. Eles observaram dois grupos de macacos, um dos quais ingeriu 30% menos calorias por dia.

Décadas mais tarde, quando os animais foram morrendo (de causas naturais), seus cérebros foram submetidos a autópsia. Nos macacos que tinham comido menos, as micróglias (células que fazem a manutenção do cérebro) eram mais ativas e saudáveis. “A dieta pode influenciar a saúde do cérebro, e comer menos calorias pode desacelerar certos aspectos do envelhecimento cerebral”, disse a neurologista Tara Moore, uma das autoras do estudo.

Fonte 1. “Calorie restriction attenuates transcriptional aging signatures in white matter oligodendrocytes and immune cells of the monkey brain”