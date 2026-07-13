Como cuidar da pele na menopausa? Veja 4 dicas da ciência

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Introdução Além dos sintomas conhecidos, a menopausa traz mudanças significativas para a pele, como perda de colágeno e elasticidade, devido à queda de estrogênio. Entenda como essa fase afeta a saúde cutânea, desde a perimenopausa, e descubra hábitos, cosméticos e procedimentos que podem atenuar os efeitos e manter sua pele saudável.

Principais Tópicos





Entenda como a queda hormonal da menopausa impacta diretamente o colágeno e a elasticidade da pele. Saiba quais são as principais alterações dermatológicas que surgem, da flacidez ao ressecamento. Descubra que as mudanças na pele podem iniciar ainda na perimenopausa, antes da última menstruação. Conheça hábitos e a importância da proteção solar para desacelerar o envelhecimento cutâneo. Explore as opções de tratamentos, de cosméticos e procedimentos estéticos à reposição hormonal, para uma pele saudável.

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AGÊNCIA EINSTEIN | Ondas de calor, insônia, alterações de humor e redução da libido estão entre os sintomas mais conhecidos da menopausa. Menos lembradas, porém, são as mudanças que ocorrem na pele durante essa fase. A queda dos níveis de estrogênio, característica do período de transição para o fim da fase reprodutiva da mulher, afeta diretamente a produção de colágeno, a hidratação e a elasticidade da cútis.

A menopausa é caracterizada pela interrupção definitiva da menstruação, confirmada após 12 meses consecutivos sem ciclos menstruais. Geralmente, ocorre entre os 45 e os 55 anos. Estima-se que 17 milhões de brasileiras estejam nessa fase, segundo levantamento de 2025 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estrogênio desempenha um papel fundamental na saúde da pele. O hormônio atua sobre os fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno e elastina, proteínas que garantem sustentação, firmeza e elasticidade aos tecidos. Quando seus níveis diminuem, aparece a flacidez, as rugas ficam mais evidentes, assim como ressecamento, perda de luminosidade, maior sensibilidade e cicatrização mais lenta.

“Alguns estudos mostram que pode haver uma perda de cerca de 30% do colágeno da pele nos primeiros cinco anos após a menopausa, além de uma redução progressiva da espessura dérmica ao longo dos anos, provocada naturalmente pelo envelhecimento”, explica a dermatologista Isadora Rosan, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia. A seguir saiba mais sobre algumas das mudanças dermatológicas comuns nessa etapa.

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Alterações podem começar antes da menopausa

As mudanças na pele não costumam surgir apenas após a última menstruação. Elas podem começar ainda na perimenopausa, fase de transição marcada por oscilações hormonais e alterações nos ciclos menstruais. “É nesse período que as flutuações hormonais começam a provocar os primeiros sintomas. Com o passar do tempo, eles tendem a se intensificar e se somar ao envelhecimento natural da pele”, explica o ginecologista Igor Padovesi, membro da Sociedade Internacional de Menopausa (IMS)

Bons hábitos são aliados

Embora a perda de colágeno seja um processo natural do envelhecimento e da menopausa, algumas medidas ajudam a reduzir sua velocidade. A principal delas é a proteção contra a radiação ultravioleta, que estimula enzimas responsáveis pela degradação das fibras de sustentação da pele. Por isso, use protetor solar corretamente e evite a exposição prolongada ao sol.

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Abandonar o tabagismo também é fundamental. O cigarro compromete a produção de colágeno e elastina e acelera o envelhecimento cutâneo — efeito que também é observado com os dispositivos eletrônicos.

Além disso, manter uma alimentação equilibrada, rica em proteínas e antioxidantes, praticar atividade física regularmente, controlar o estresse e cuidar da qualidade do sono são medidas que contribuem para preservar a saúde da pele.

Cosméticos e procedimentos podem ajudar

Entre os cosméticos com melhores evidências científicas para combater os efeitos da menopausa na pele estão os retinoides, a vitamina C, a niacinamida, os alfa-hidroxiácidos, entre outros.

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A escolha do tratamento deve ser individualizada e orientada por médico dermatologista, já que as necessidades variam de acordo com a idade, o tipo de pele e a intensidade das alterações.

No consultório, alguns procedimentos também podem contribuir com a saúde da pele. “Os bioestimuladores de colágeno, a toxina botulínica, os lasers, a radiofrequência, o ultrassom microfocado e os preenchedores de ácido hialurônico oferecem ótimos resultados”, destaca Rosan.

O papel da reposição hormonal

Quando bem indicada, a terapia de reposição hormonal da menopausa também pode contribuir para a saúde da pele. Ao compensar parte da queda do estrogênio, ela tende a melhorar a hidratação, a elasticidade e a espessura cutânea, além de potencializar os resultados de outros tratamentos. “Mas a indicação deve ser feita de forma individualizada, após avaliação médica”, ressalta Padovesi.

Fonte: Agência Einstein