Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Saúde

Como cuidar da pele na menopausa? Veja 4 dicas da ciência

Queda do estrogênio favorece perda de colágeno, ressecamento e flacidez; especialistas explicam como prevenir e tratar essas alterações.

Por Thais Szegö, da Agência Einstein 13 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 14 jul 2026, 14h05
Mulher de meia-idade, com cabelo escuro e curto, sorri enquanto aplica protetor solar no rosto com a mão direita, segurando o frasco branco na esquerda. Ela veste uma blusa rosa com detalhes em azul e verde, e usa brincos de argola dourados. O fundo está desfocado com tons claros e escuros
 (National Cancer Institute/Unsplash)
Continua após publicidade
Como cuidar da pele na menopausa? Veja 4 dicas da ciência Priorizar nos meus resultados Google

AGÊNCIA EINSTEIN | Ondas de calor, insônia, alterações de humor e redução da libido estão entre os sintomas mais conhecidos da menopausa. Menos lembradas, porém, são as mudanças que ocorrem na pele durante essa fase. A queda dos níveis de estrogênio, característica do período de transição para o fim da fase reprodutiva da mulher, afeta diretamente a produção de colágeno, a hidratação e a elasticidade da cútis. 

A menopausa é caracterizada pela interrupção definitiva da menstruação, confirmada após 12 meses consecutivos sem ciclos menstruais. Geralmente, ocorre entre os 45 e os 55 anos. Estima-se que 17 milhões de brasileiras estejam nessa fase, segundo levantamento de 2025 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O estrogênio desempenha um papel fundamental na saúde da pele. O hormônio atua sobre os fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno e elastina, proteínas que garantem sustentação, firmeza e elasticidade aos tecidos. Quando seus níveis diminuem, aparece a flacidez, as rugas ficam mais evidentes, assim como ressecamento, perda de luminosidade, maior sensibilidade e cicatrização mais lenta. 

Siga

“Alguns estudos mostram que pode haver uma perda de cerca de 30% do colágeno da pele nos primeiros cinco anos após a menopausa, além de uma redução progressiva da espessura dérmica ao longo dos anos, provocada naturalmente pelo envelhecimento”, explica a dermatologista Isadora Rosan, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia. A seguir saiba mais sobre algumas das mudanças dermatológicas comuns nessa etapa.

O que significa o FPS do protetor solar?

Continua após a publicidade

Alterações podem começar antes da menopausa

As mudanças na pele não costumam surgir apenas após a última menstruação. Elas podem começar ainda na perimenopausa, fase de transição marcada por oscilações hormonais e alterações nos ciclos menstruais. “É nesse período que as flutuações hormonais começam a provocar os primeiros sintomas. Com o passar do tempo, eles tendem a se intensificar e se somar ao envelhecimento natural da pele”, explica o ginecologista Igor Padovesi, membro da Sociedade Internacional de Menopausa (IMS)

Bons hábitos são aliados

Embora a perda de colágeno seja um processo natural do envelhecimento e da menopausa, algumas medidas ajudam a reduzir sua velocidade. A principal delas é a proteção contra a radiação ultravioleta, que estimula enzimas responsáveis pela degradação das fibras de sustentação da pele. Por isso, use protetor solar corretamente e evite a exposição prolongada ao sol.

Continua após a publicidade

Abandonar o tabagismo também é fundamental. O cigarro compromete a produção de colágeno e elastina e acelera o envelhecimento cutâneo — efeito que também é observado com os dispositivos eletrônicos.

Além disso, manter uma alimentação equilibrada, rica em proteínas e antioxidantes, praticar atividade física regularmente, controlar o estresse e cuidar da qualidade do sono são medidas que contribuem para preservar a saúde da pele.

Cosméticos e procedimentos podem ajudar

Entre os cosméticos com melhores evidências científicas para combater os efeitos da menopausa na pele estão os retinoides, a vitamina C, a niacinamida, os alfa-hidroxiácidos, entre outros.

Continua após a publicidade

A escolha do tratamento deve ser individualizada e orientada por médico dermatologista, já que as necessidades variam de acordo com a idade, o tipo de pele e a intensidade das alterações.

No consultório, alguns procedimentos também podem contribuir com a saúde da pele. “Os bioestimuladores de colágeno, a toxina botulínica, os lasers, a radiofrequência, o ultrassom microfocado e os preenchedores de ácido hialurônico oferecem ótimos resultados”, destaca Rosan. 

O papel da reposição hormonal

Quando bem indicada, a terapia de reposição hormonal da menopausa também pode contribuir para a saúde da pele. Ao compensar parte da queda do estrogênio, ela tende a melhorar a hidratação, a elasticidade e a espessura cutânea, além de potencializar os resultados de outros tratamentos. “Mas a indicação deve ser feita de forma individualizada, após avaliação médica”, ressalta Padovesi.

Fonte: Agência Einstein

Publicidade
TAGS:
Cuidados com a pele
menopausa
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).