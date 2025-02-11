Ian Hamilton é professor associado do departamento de Ciências da Saúde da Universidade de York. Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons.

Foram necessárias décadas para que algumas pessoas aceitassem os efeitos devastadores das mudanças climáticas em nosso planeta. Apesar das evidências científicas disponíveis anos atrás, muitas pessoas relutaram em fazer a conexão entre o aumento do uso de combustíveis fósseis, o aumento das temperaturas globais e os eventos climáticos devastadores.

Um dos principais motivos para essa relutância é o deslocamento de causa e efeito, tanto no tempo quanto na geografia. E aqui há paralelos claros com outra atividade humana mortal que está causando níveis crescentes de sofrimento em todo o planeta: a produção, o tráfico e o consumo de drogas ilícitas. Aqui estão alguns “destaques” preocupantes do último Relatório Mundial sobre Drogas da ONU:

A produção de cocaína está atingindo níveis recordes, com o aumento da produção na América Latina, juntamente com o uso da droga e a expansão dos mercados na Europa, África e Ásia.

As drogas sintéticas também estão causando grandes danos às pessoas e às comunidades, provocados pelo aumento do tráfico de metanfetamina no sudoeste da Ásia, no Oriente Médio e próximo e no sudeste da Europa, além de overdoses de fentanil na América do Norte.

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Enquanto isso, a proibição do ópio imposta pelas autoridades no Afeganistão está tendo um impacto significativo sobre os meios de subsistência e a renda dos agricultores, exigindo uma resposta humanitária sustentável.

O relatório observa como os grupos criminosos organizados estão “explorando a instabilidade e as lacunas no estado de direito” para expandir suas operações de tráfico, “ao mesmo tempo em que danificam ecossistemas frágeis e perpetuam outras formas de crime organizado, como o tráfico de pessoas”.

Em cada estágio do processo de produção de drogas como a cocaína, não há apenas impactos sociais, mas também ambientais. Um exemplo da relação interconectada entre as mudanças climáticas e as drogas é demonstrado no uso da terra.

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A demanda por cocaína cresceu rapidamente em muitos países ocidentais, e só é possível atender a essa demanda mudando a forma como a terra é usada. As florestas são desmatadas na América do Sul para abrir caminho para o cultivo de plantas de coca. O processo de refinamento da coca em cocaína envolve produtos químicos tóxicos que poluem o solo e os cursos de água próximos. Isso, por sua vez, compromete as pessoas que vivem nessas áreas, pois o acesso à água limpa e à terra fértil é reduzido.

Até que isso seja revertido, essas comunidades locais não poderão cultivar a terra para obter renda ou depender de fontes de água para viver. E, a cada ano, alguns deles se somarão às centenas de milhares de pessoas em todo o mundo que morrem, direta ou indiretamente, em decorrência do uso de drogas ilícitas.

Tendo passado a maior parte da minha carreira pesquisando o custo humano do uso de drogas em quase todos os estágios da cadeia de fornecimento e consumo, acredito que é necessária uma mudança completa na forma como pensamos sobre o problema das drogas no mundo.

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Já temos muitos anos de evidências de como as drogas – naturais e (cada vez mais) sintéticas – estão desestabilizando as instituições legais e políticas dos países, devastando comunidades inteiras e destruindo milhões de vidas. Minha pergunta é: assim como no caso das mudanças climáticas, por que demoramos tanto para reconhecer a ameaça existencial que o uso de drogas representa para a humanidade?

A desconexão entre usuários e produtores

Durante décadas, os problemas com drogas foram vistos como uma questão principalmente ocidental, afetando a Europa, a América do Norte e a Australásia em termos de consumo de drogas. Essa percepção foi fomentada, em parte, pelo anúncio do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, sobre a “guerra às drogas” em junho de 1971, quando ele declarou que o abuso de drogas era o “inimigo público número um”.

Esse foco centrado no Ocidente teve um custo – ainda temos poucos dados e informações sobre o uso de drogas e os problemas na África, por exemplo. Mas estamos começando a ver até que ponto as drogas e a devastação associada a elas ultrapassaram as fronteiras ocidentais tradicionais.

O uso de drogas ilícitas aumentou 20% na última década, apenas em parte devido ao crescimento populacional. Quase 300 milhões de pessoas consomem drogas ilícitas regularmente, sendo que as três mais populares são a maconha (228 milhões de usuários), os opioides (60 milhões) e a cocaína (23 milhões). De acordo com o relatório da ONU:

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A variedade de drogas disponíveis para os consumidores se expandiu, tornando os padrões de uso cada vez mais complexos e o uso de múltiplas drogas uma característica comum na maioria dos mercados de drogas. Uma em cada 81 pessoas (64 milhões) em todo o mundo estava sofrendo de um transtorno por uso de drogas em 2022, um aumento de 3% em comparação com 2018.

Há várias consequências prejudiciais do uso de drogas. A maior carga global de doenças continua a ser atribuída aos opioides, cujo uso parece ter permanecido estável em nível global desde 2019, em contraste com outras drogas.

Da mesma forma que a mudança climática ameaçou populações inteiras, o mesmo ocorreu com as drogas. No entanto, muitos de nós permanecem desconectados de como elas são produzidas e distribuídas – e da miséria que causam em toda a cadeia de suprimentos, em todo o mundo.

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A produção de cocaína, por exemplo, está associada à violência e à exploração em todas as etapas do processo de fabricação. Ameaças de morte a fazendeiros e traficantes involuntários aumentaram paralelamente à crescente demanda por cocaína nos EUA e na Europa.

Os grupos do crime organizado não apenas fornecem e distribuem drogas, mas também traficam pessoas, seja para o comércio sexual ou para outras formas de escravidão moderna. Isso faz sentido, pois a infraestrutura e os contatos para transportar drogas são semelhantes aos usados para transportar seres humanos através de fronteiras e até mesmo continentes. No entanto, muitos usuários de cocaína não se dão conta – voluntariamente ou não – da violência associada à forma como essa droga é fornecida a eles. Como a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido aponta:

A redução da demanda é outro fator fundamental para reduzir o fornecimento de drogas ilegais. Muitas pessoas veem o uso recreativo de drogas como um crime sem vítimas. A realidade é que a produção de drogas ilegais para os mercados ocidentais tem um impacto devastador nos países de origem em termos de violência, exploração de pessoas vulneráveis e indígenas e destruição ambiental.

Embora parte do sofrimento associado à produção de drogas como a cocaína apareça nas manchetes, muitas vezes ele é ofuscado pela glamourização de gangues criminosas de drogas em filmes e na TV. Na medida em que as pessoas se preocupam com o impacto das drogas, geralmente se concentram naquelas que estão em nossas comunidades imediatas, como as pessoas dependentes de heroína que estão dormindo na rua e vulneráveis à exploração. Mas já houve outras vítimas antes de a droga chegar às nossas ruas.

Mudanças na cadeia de suprimentos global

O rastreamento das rotas da heroína demonstra como o fornecimento de drogas é um esforço internacional que afeta todas as comunidades em sua jornada, desde o fazendeiro afegão até os funcionários que são subornados para que a droga possa atravessar as fronteiras ou passar pelos portos sem ser apreendida, até a pessoa que injeta ou fuma o produto acabado.

Grande parte da heroína da Europa é produzida no Afeganistão por meio de pequenas operações agrícolas de cultivo de ópio, que depois é transformado na droga. A maioria dos agricultores afegãos está simplesmente sobrevivendo do cultivo e não obtém riqueza significativa de sua colheita. São aqueles que fornecem e distribuem o ópio como heroína que podem ganhar muito dinheiro com isso.

Enquanto isso, após o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão em agosto de 2021, os meios de subsistência desses agricultores enfrentaram uma nova ameaça.

O Talibã se opõe ideologicamente à produção de ópio. Logo após assumir o controle, seus líderes emitiram um decreto proibindo os agricultores de cultivar ópio. Eles impuseram isso destruindo as plantações quando os agricultores ignoraram a proibição – embora ainda se acredite que haja um estoque significativo de heroína no país, o que significa que, até o momento, não houve um grande impacto no fornecimento para a Europa e o Reino Unido. Mas isso pode mudar em meio ao surgimento de alternativas sintéticas mais mortais, incluindo nitazenos e outros novos opioides sintéticos.

De qualquer forma, as gangues de drogas que traficam heroína não se preocuparão com o bem-estar dos produtores de ópio. Como acontece frequentemente com as mudanças na disponibilidade de drogas ilícitas, quando há escassez, esses grupos se mostram adaptáveis e ágeis em fornecer alternativas rapidamente.

Embora a coleta de informações sobre gangues do crime organizado seja difícil e potencialmente perigosa, a European Union Drugs Agency (EUDA) forneceu alguns insights sobre quem são esses grupos e como eles operam. A Holanda continua sendo um importante centro de distribuição de heroína, com vários grupos criminosos holandeses envolvidos na importação e distribuição de heroína do Afeganistão.

Mas outros também estão envolvidos: a inteligência da EUDA mostra que as redes criminosas com membros de origem curda são fundamentais para o fornecimento por atacado e têm controle sobre muitas partes da cadeia de suprimentos. Esses grupos profissionais e bem organizados estabeleceram negócios legais em toda a rota de fornecimento que facilitam suas atividades ilícitas – principalmente ao longo da rota dos Bálcãs com centros na Europa.

Ao contrário dessas gangues do crime organizado, os governos e as autoridades policiais parecem responder às ameaças emergentes com lentidão e não têm a flexibilidade e a engenhosidade que as gangues demonstram repetidamente.

Com o aprimoramento das técnicas de detecção de drogas, o crime organizado mostrou o quanto pode ser inventivo. Aproveitando a pandemia da COVID-19, os traficantes usaram remessas de máscaras cirúrgicas para ocultar grandes quantidades de cocaína que estão sendo traficadas da América do Sul para a China e Hong Kong.

E, à medida que os mercados ocidentais de cocaína se tornaram saturados, as gangues do crime organizado exploraram novos mercados na Ásia, onde as apreensões de cocaína, um indicador do uso de cocaína, aumentaram. Mas a mudança de cenário também se reflete em mudanças no consumo, com o uso do estimulante sintético metanfetamina crescendo rapidamente na Ásia – o que se reflete em níveis recordes de apreensões na região em 2023.

Para as gangues do crime organizado, a produção e o fornecimento de drogas sintéticas são, em muitos aspectos, mais fáceis, pois não dependem de uma cultura agrícola como a heroína e a cocaína e podem ser fabricadas localmente. Isso reduz a logística de distribuição e a distância necessária para uma cadeia de suprimentos eficaz. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, as gangues do crime organizado estão explorando as lacunas na aplicação da lei e na governança do Estado para traficar grandes volumes de drogas e expandir sua produção na região.

Onde há desestabilização, há oportunidade para aqueles que buscam lucrar com a dependência de drogas. Na Síria, na Rússia e na Ucrânia, a guerra tornou algumas pessoas muito ricas.

Síria e Rússia: os novos pontos críticos de drogas

As guerras na Síria e na Ucrânia comprovam a maneira como as drogas fornecem soluções para pessoas que estão passando pelos piores momentos – e para governos que estão prontos para explorar situações em evolução.

Com o avanço da guerra na Síria, o regime de Bashar Al-Assad desenvolveu ativamente uma estratégia para dominar o mercado de captagon no Oriente Médio e no norte da África. Produzido pela primeira vez na década de 1960 na Alemanha para tratar doenças como distúrbios de déficit de atenção, narcolepsia e outras doenças, o captagon é um estimulante que afasta a fome e o sono, o que o torna ideal para uso militar, principalmente em países onde o fornecimento de alimentos é inconsistente. Ele tem sido chamado de “droga da jihad” usada por combatentes islâmicos na região.

À medida que a guerra progredia na Síria, o país e seu líder ficavam cada vez mais isolados e sua economia entrava em colapso, criando as condições perfeitas para o desenvolvimento do comércio de captagon. Em vez de a produção de drogas levar ao colapso da lei e da ordem, foi o contrário.

Isolado pelo Ocidente e com um relacionamento historicamente tenso com seus vizinhos, inclusive a Arábia Saudita, o regime de Assad – sob a orientação, segundo consta, do irmão de Assad, Maher al-Assad – posicionou-se impiedosamente como o principal produtor e distribuidor mundial dessa droga e, em seguida, usou essa posição para alavancar sua influência e tentar reintegrar-se ao mundo árabe.

O Captagon também proporcionou uma receita muito necessária para o regime de Assad. A droga foi estimada em US$ 5,7 bilhões por ano para a economia síria, em um momento em que os governos ocidentais impuseram severas sanções ao país, restringindo sua capacidade de gerar receita. A Arábia Saudita foi um dos principais países a receber o captagon pela Síria. Até a queda de Assad, era a liderança sênior da Síria que controlava o fornecimento e a distribuição da droga – dando origem ao rótulo “o maior estado narcótico do mundo”.

O governo de Assad alcançou essa posição ao tornar o Captagon de bom valor – uma alternativa viável ao álcool em termos de preço e para aqueles que não bebem. Explorando muitos de seus próprios cidadãos, o regime incentivou indivíduos e empresas a participarem da fabricação e distribuição da droga.

A queda de Assad e sua fuga apressada para a Rússia permitiram que os combatentes rebeldes pegassem grandes quantidades de captagon e outros ingredientes de drogas. “Encontramos um grande número de dispositivos que estavam cheios de pacotes de comprimidos de captagon para serem contrabandeados para fora do país. É uma quantidade enorme”, disse um combatente pertencente ao grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ao Guardian. Não se sabe ao certo o que isso fará com a produção e o fornecimento de drogas na região.

Embora o último Relatório Mundial sobre Drogas da ONU destaque “um rápido aumento tanto na escala quanto na sofisticação das operações de tráfico de drogas na região durante a última década”, ele continua destacando que “uma das mudanças mais marcantes em todo o mundo no tráfico e uso de drogas durante a última década ocorreu na Ásia Central, Transcaucásia (Armênia, Azerbaijão e Geórgia) e no leste da Europa”, onde houve uma mudança “dos opiáceos, em sua maioria originários do Afeganistão – para o uso de estimulantes sintéticos, principalmente catinonas … Não há praticamente nenhuma outra região em que as catinonas desempenhem um papel tão significativo”.

Isso faz parte de “uma mudança inovadora no comércio global de drogas, pioneira na Rússia e que agora está se espalhando globalmente”, de acordo com a Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional. Essa mudança está alterando a natureza das vendas de drogas, usando “mercados de darknet e criptomoedas para transações anônimas, permitindo que os compradores retirem drogas de locais físicos ocultos ou ‘dead drops’, em vez de trocas diretas”.

A ascensão do comércio de drogas dead drop na Rússia decorre de vários fatores nacionais exclusivos: políticas antidrogas restritivas, relações comerciais ocidentais tensas e uma forte base tecnológica. Graças a essas condições, o modelo dead drop reformulou a forma como as drogas são distribuídas na Rússia.

As transações de drogas agora não envolvem interações face a face; em vez disso, os pedidos são feitos on-line, pagos com criptomoeda e retirados de locais secretos nas cidades em questão de horas. Esse sistema, que oferece conveniência e anonimato, fez com que as drogas sintéticas – especialmente as catinonas sintéticas, como a mefedrona – ultrapassassem as substâncias tradicionais importadas, como a cocaína e a heroína, na Rússia… Essas potentes drogas sintéticas são baratas, fáceis de fabricar e prontamente distribuídas por meio das vastas redes de distribuição da Rússia.



O relatório observa que essa mudança na distribuição de drogas foi acompanhada por níveis crescentes de violência, incluindo espancamentos por punição, e uma crise de saúde pública.

No entanto, oficialmente, há pouquíssimos dados confiáveis sobre o uso de drogas na Rússia. Sob o comando de Vladimir Putin, a Rússia não simpatiza com os dependentes, considerando-os fracos e sem valor. E a invasão da Ucrânia há três anos também teve ramificações para os usuários ucranianos.

Antes da guerra, a Ucrânia havia demonstrado uma política cada vez mais progressista em relação aos que tinham problemas com drogas, estabelecendo centros de tratamento e incentivando o acesso ao tratamento. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, essa estratégia sofreu um grave retrocesso, e muitas pessoas que precisam de acesso a tratamentos substitutos, como a metadona, não conseguem garantir o fornecimento consistente desses medicamentos.

Outro ponto cego global é a China, onde, assim como a Rússia, pouco se sabe sobre a extensão ou o tipo de problemas que as drogas estão causando. Ambos os regimes são ideologicamente contrários ao uso recreativo ou problemático de drogas e, até onde sabemos, não há reabilitação financiada pelo Estado em nenhum dos países; a abordagem é criminalizar as pessoas em vez de oferecer intervenções baseadas na saúde.

Muitos países ocidentais também precisam mudar de uma abordagem criminal dos problemas com drogas para uma abordagem focada na saúde. Portugal fez essa mudança de política há vários anos, reconhecendo que as pessoas que desenvolvem problemas com drogas, como dependência, precisam de ajuda em vez de punição.

Essa mudança radical de pensamento alterou significativamente a maneira como as pessoas que usam drogas são tratadas, em geral recebendo ajuda e apoio especializado em vez de serem presas e mandadas para a cadeia, para depois serem libertadas e repetirem o mesmo ciclo de uso de drogas, detenção e prisão.

As evidências dessa mudança de política são impressionantes: não apenas as mortes relacionadas a drogas diminuíram, mas o consumo de drogas em nível populacional está entre os mais baixos da Europa. Em nenhum outro lugar essa mudança de política é mais urgente do que nos EUA.

América do Norte: epicentro da crise dos opioides

Nos EUA, os opioides sintéticos fentanil e oxicodona contribuíram para mais de 100.000 overdoses fatais a cada ano desde 2021. Embora haja sinais de que esse número de mortes esteja finalmente começando a cair, o dano e a dor do vício e da overdose afetam todos os estratos da sociedade americana – como mostrado em retratos comoventes da crise de opioides dos Estados Unidos, como Painkiller e Dopesick. A maioria das fatalidades é causada por depressão respiratória, em que a respiração fica significativamente mais lenta ou para completamente.

O fentanil é uma droga analgésica que é 50-100 vezes mais potente do que a heroína ou a morfina. Enquanto a China costumava ser o principal fabricante e fornecedor de fentanil para os EUA, o México agora é a principal fonte. Em dezembro de 2024, as autoridades mexicanas anunciaram “a maior apreensão em massa de pílulas de fentanil já feita” – totalizando mais de 20 milhões de doses de pílulas de fentanil no valor de quase US$ 400 milhões. Os comprimidos foram encontrados no estado mexicano de Sinaloa, sede do cartel de drogas de Sinaloa e um centro de produção de fentanil,

“É isso que nos torna ricos”, disse recentemente um cozinheiro de fentanil ao New York Times. Ele foi mordaz com relação à ideia de que Donald Trump seria capaz de eliminar o fornecimento de fentanil do México para os EUA ameaçando o governo mexicano com tarifas. “O tráfico de drogas é a principal economia aqui”.

Entretanto, a introdução de opioides sintéticos nos EUA não ocorreu por meio do crime organizado, mas por meio de uma estratégia deliberada do setor farmacêutico. Ao lançar seu analgésico opioide de prescrição OxyContin (nome comercial da oxicodona) em 1996, a Perdue Pharma, de propriedade da família Sackler, elaborou um plano para aumentar as prescrições do medicamento incentivando e recompensando os médicos a darem esses medicamentos a seus pacientes. Em um nível comercial, isso foi um sucesso; em um nível humano, foi um desastre.

Como os pacientes desenvolveram rapidamente tolerância a drogas como o OxyContin, eles precisaram tomar doses mais altas para evitar os sintomas de abstinência ou as sensações positivas que a droga lhes proporcionava. Tomar mais desses opiáceos aumenta o risco de overdose acidental, muitas das quais se mostraram fatais. Isso também levou os dependentes de drogas ao mercado negro e às mãos de gangues de drogas organizadas, pois eles buscam drogas em maiores quantidades.

A dependência de fentanil e outros opioides consome tudo. Quando não estão usando essas drogas, as pessoas estão totalmente concentradas em garantir o suprimento suficiente da próxima dose. Isso inclui o financiamento do suprimento, que pode levar as pessoas a lugares onde elas pensavam que nunca estariam, por exemplo, infringindo a lei, furtando lojas ou se envolvendo em sexo comercial para ganhar dinheiro suficiente para comprar drogas.

Os consumidores de opiáceos sintéticos, como o OxyContin e o fentanil, provaram não ter classe, não ter idade e não ter sexo. A experiência em primeira mão da dependência e das fatalidades alterou radicalmente a maneira como muitos americanos pensam sobre as drogas e os problemas que elas causam. O Canadá também está sofrendo uma grande crise.

Para agravar essa tragédia, há o fracasso do Estado em oferecer intervenções e tratamento que poderiam ter reduzido as overdoses fatais e não fatais. Somente agora as intervenções baseadas em evidências estão começando a ser amplamente disponibilizadas, como o acesso à Naloxona – um medicamento que pode reverter os efeitos dos opiáceos e potencialmente salvar uma vida.

Obviamente, não são apenas os hospitais e os profissionais de saúde que enfrentam os desafios dos resultados do uso generalizado de opioides, mas também os serviços públicos, como a polícia e o corpo de bombeiros. Em algumas áreas dos EUA, houve tantas overdoses diárias que todos os serviços foram chamados para tentar lidar com o problema. Os prefeitos locais priorizaram o treinamento de policiais e bombeiros para serem treinados como socorristas, tamanha a escala do problema.

Mas não é apenas na América do Norte que vemos o fracasso dos políticos e do Estado em agir diante dos crescentes problemas com drogas. No Reino Unido, onde um número recorde de pessoas está morrendo devido ao uso de drogas como a heroína, o governo não investiu em estratégias de prevenção de overdose. Em um momento em que as overdoses fatais aumentam a cada ano, os orçamentos para tratamento especializado foram reduzidos. Resta saber o que o governo trabalhista recém-eleito fará, se é que fará alguma coisa, para combater o trágico aumento de mortes relacionadas a drogas.

O que conecta os dois exemplos dos EUA e do Reino Unido é a atitude e a percepção do uso de drogas que muitos de nós temos. O uso de drogas e o uso intenso de analgésicos prescritos ainda são fortemente estigmatizados. Muitos de nós ainda vemos isso como algo que os indivíduos causam a si mesmos ou que podem escolher.

Então, se não nos importamos com o que acontece com as pessoas que desenvolvem problemas com drogas, por que nossos representantes eleitos deveriam se importar? Em parte, é o nosso fanatismo que está permitindo a falta de intervenção oportuna, apesar de possuirmos o conhecimento e as evidências de como os danos causados pelas drogas podem ser minimizados.

América Latina: colapso do estado de direito

Durante o último governo conservador, o Ministério do Interior do Reino Unido afirmou que as pessoas que usavam cocaína para fins recreativos estavam apoiando a violência não apenas no Reino Unido, mas nos países que produzem seus ingredientes. Não está claro se isso fez alguma diferença para aqueles que usam cocaína no Reino Unido – pessoalmente, duvido que muitas pessoas considerem ou estejam cientes de como a cocaína é produzida ou de sua procedência.

Talvez se as pessoas que usam cocaína, principalmente nos países ocidentais, percebessem a extensão da violência e do sofrimento causados pela fabricação de cocaína, poderiam pensar novamente. A América Latina sofreu enormemente, sendo poucos os países que não foram afetados de alguma forma pela violência e pela quebra da lei associada à produção e ao fornecimento de drogas. De acordo com o último Relatório Mundial sobre Drogas da ONU:



O fornecimento global de cocaína atingiu um recorde em 2022, com mais de 2.700 toneladas de cocaína produzidas naquele ano, 20% a mais do que no ano anterior … O impacto do aumento do tráfico de cocaína foi sentido no Equador em particular, que viu uma onda de violência letal nos últimos anos ligada a grupos criminosos locais e transnacionais, principalmente do México e dos países dos Bálcãs.

As apreensões de cocaína e as taxas de homicídio aumentaram cinco vezes entre 2019 e 2022 no Equador, com as taxas mais altas registradas nas áreas costeiras usadas para traficar a droga para os principais mercados de destino na América do Norte e na Europa.

Assim como na produção de ópio no Afeganistão, são os pequenos agricultores da Colômbia, do Peru e da Bolívia que cultivam a planta da coca que será transformada em cocaína. Assim como seus colegas afegãos, eles cultivam coca porque é mais lucrativo do que alternativas como o café. Embora possa ser lucrativo no curto prazo, há custos maiores para eles e sua sociedade.

A produção de cocaína traz consigo a violência, pois aqueles que estão mais acima na cadeia de produção de drogas tentam controlar seu comércio. Poucas partes dessas sociedades ficam ilesas, desde o suborno de políticos locais até regiões inteiras que são controladas pelo crime organizado. Manter o controle significa que o uso de armas de fogo e a violência aumentam. Nesse cenário, não é de surpreender que os serviços sociais e de saúde básicos sofram.

Portanto, embora um plantador de coca possa ter mais dinheiro, todos os outros aspectos de sua vida são afetados negativamente. Sejam instituições regionais ou estaduais, ambas são comprometidas pelo comércio de drogas e por aqueles que o controlam. Embora isso possa não levar ao colapso total da lei e da ordem, gera injustiça e distorce o estado de direito em muitas áreas da América Latina e do Caribe, onde a competição entre gangues também resultou em um aumento de homicídios.

O impacto é sobre todos os setores da sociedade, agora e no futuro. Por exemplo, embora historicamente o papel das mulheres tenha sido amplamente sub-representado na pesquisa e na política de drogas, o relatório da ONU reconhece que isso está mudando:

À medida que as mulheres participam cada vez mais das atividades econômicas, o papel que elas desempenham no fenômeno das drogas pode se tornar cada vez mais importante. Por exemplo, o abandono da produção de drogas à base de plantas pode afetar muitas mulheres de famílias rurais envolvidas no cultivo da papoula do ópio e da coca.

A ONU também identifica o risco específico para os jovens e o comércio de drogas, destacando:



Os esforços de longo prazo para desmantelar as economias das drogas devem oferecer oportunidades e alternativas socioeconômicas, que vão além da mera substituição de culturas ou rendas ilícitas e, em vez disso, abordam as causas estruturais fundamentais por trás do cultivo de culturas ilícitas, como pobreza, subdesenvolvimento e insegurança. Elas também devem ter como alvo os fatores que impulsionam o recrutamento de jovens para o comércio de drogas, que correm um risco especial de usar drogas sintéticas.

Enquanto isso, a demanda por tratamento na Europa devido a problemas com a cocaína aumentou significativamente nos últimos anos; desde 2011, houve um aumento de 80% nas apresentações de tratamento. Isso reflete o número crescente de pessoas que usam cocaína e o aumento da pureza da droga.

A mudança é possível

Em meio ao que pode parecer uma história de desespero e desesperança incessantes, há iniciativas locais e até mesmo algumas políticas estaduais que proporcionam otimismo de que a mudança é possível.

Em minhas funções como clínico e cientista, sempre me surpreendi com a engenhosidade das pessoas quando se deparam com o aparentemente impossível. Por exemplo, a maneira como algumas pessoas usam heroína para atenuar seus sintomas psicóticos, como alucinações auditivas e visuais, ou o desenvolvimento da naloxona, uma droga que pode reverter temporariamente os efeitos dos opioides, proporcionando uma pequena janela para que os serviços de emergência tratem as pessoas que sofreram overdose.

No início da minha carreira, testemunhei o surgimento do HIV no Reino Unido na década de 1980. A velocidade com que essa doença se espalhou não foi acompanhada por nossa capacidade de tratá-la. Nossa resposta ao HIV foi, sem dúvida, prejudicada pelo preconceito e pelo estigma em relação aos grupos marginalizados da sociedade, ou seja, homens gays e usuários de drogas (principalmente as injetáveis).

Entretanto, de forma inesperada e corajosa, o governo conservador reconheceu aqueles que corriam maior risco de contrair o HIV e organizou um pacote de medidas para conter a disseminação da infecção. Uma parte disso foi uma campanha de mídia baseada em mensagens de saúde pública criadas para reduzir o risco de contrair a doença. Mas o governo também investiu no tratamento das pessoas infectadas e se envolveu com pessoas de alto risco, como as que injetam drogas por via intravenosa.

Trabalhei em clínicas especializadas em HIV para usuários de drogas. Na época, a metadona e a diamorfina eram fornecidas como alternativa à heroína. As regulamentações e os protocolos que restringiam a prescrição desses opioides medicinais foram flexibilizados, de modo que pudemos garantir que os pacientes atendidos nessas clínicas recebessem opioides orais e injetáveis suficientes para que não precisassem recorrer à heroína de rua.

Isso significa que eles tinham acesso a opioides de grau médico e, o que é fundamental, recebiam suprimentos regulares de equipamento de injeção estéril. Foi isso que reduziu o risco de contrair o HIV, já que algumas pessoas compartilhavam equipamentos de injeção ao usar heroína.

Essa política impressionante foi contra a ideologia do Partido Conservador na época, que era punir em vez de ajudar os usuários de drogas como a heroína. Ela me mostrou como, mesmo com mentalidades tradicionais, é possível mudar o pensamento político diante de uma crise de saúde. E não se engane, o problema global das drogas é uma crise de saúde contínua. Hoje, a ONU aponta para os riscos que os usuários de drogas intravenosas ainda enfrentam:

Estima-se que 13,9 milhões de pessoas injetaram drogas em 2022, sendo que o maior número vive na América do Norte e no Leste e Sudeste Asiático… O risco relativo de contrair o HIV é 14 vezes maior para aqueles que injetam drogas do que para a população em geral em todo o mundo.

No entanto, há sinais de mudanças positivas na forma como alguns países e regiões estão mudando suas políticas sobre drogas. Recentemente, a Escócia abriu uma instalação de consumo de drogas em Glasgow – um local seguro para as pessoas usarem suas drogas, geralmente drogas injetáveis como a heroína. Esses espaços oferecem acesso a equipamentos de injeção esterilizados, reduzindo o risco de infecções transmitidas pelo sangue, como HIV ou hepatite. Ao mesmo tempo, eles oferecem a oportunidade de se envolver com pessoas que não têm acesso aos serviços de saúde tradicionais.

Portugal, conforme mencionado anteriormente, fez mudanças substanciais na forma como aborda o uso de drogas e os problemas associados a ele. Essa mudança de política desde 2000 salvou vidas e trouxe uma forma mais humana de tratar as pessoas que desenvolvem problemas com drogas.

Compare isso com o esforço e recursos desperdiçados aplicados na guerra contra as drogas, iniciada por Nixon e seguida por muitos governos ocidentais desde então. Meu apelo aos formuladores de políticas é simples: empreguem a mesma ciência baseada em evidências que usam para questões de saúde em relação às drogas e ao uso problemático de drogas.

A ciência e a pesquisa podem ajudar de muitas maneiras, se tiverem a chance. Algumas delas podem parecer radicais, como oferecer espaços seguros para o consumo de drogas. Algumas são mais mundanas, mas vitais, como combater a desigualdade, um claro impulsionador do uso problemático de drogas em todo o mundo.

Mas, embora muitas vezes esperemos que os políticos assumam a liderança da mudança, são as pessoas – nós – que realmente têm a solução. De longe, a maior ameaça que as drogas representam para as pessoas e para a sociedade é a ignorância e o fanatismo. Tantas vidas foram perdidas para as drogas por causa da vergonha, seja como um fator que impulsiona o uso de drogas ou como uma barreira para a busca de ajuda.

As crenças são notoriamente difíceis de mudar. Assim como no caso da mudança climática, o fator mais poderoso de mudança é a experiência pessoal. Sabemos que quando uma família ou comunidade é afetada por uma overdose de drogas, suas crenças e percepções mudam. Mas essa não é a maneira pela qual qualquer um de nós deveria querer ver a mudança acontecer.