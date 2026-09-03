“Dor do crescimento”, comum na infância, tem tratamento? O que diz a ciência

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Introdução A dor do crescimento, comum em crianças, é um desconforto benigno nas pernas sem causa comprovada e sem tratamento específico. No entanto, um estudo piloto brasileiro sugere que a combinação de laser de baixa intensidade e ultrassom pode ser segura e ajudar a aliviar os sintomas, abrindo novas perspectivas.

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Dor do crescimento é comum em crianças Desconforto benigno nas pernas, sem causa clara Massagens e calor aliviam os sintomas Pesquisa testa laser e ultrassom para tratar a dor Nem toda dor na perna é dor do crescimento

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AGÊNCIA EINSTEIN | Dor nas pernas no fim da tarde ou durante a noite é uma queixa bastante comum entre crianças e costuma preocupar muitas famílias. Em boa parte dos casos, esse desconforto está relacionado à chamada dor do crescimento, uma condição benigna que, apesar do nome, não tem relação comprovada com o crescimento dos ossos e ainda não conta com tratamento específico.

Essa é uma das causas mais frequentes de dor musculoesquelética na infância e pode acometer até 20% das crianças em idade escolar, embora a prevalência varie bastante entre os estudos. O quadro costuma ser bastante característico: a dor aparece nas duas pernas, principalmente na parte da frente das coxas, panturrilhas ou atrás dos joelhos, geralmente no fim da tarde ou durante a noite. Em alguns casos, chega a despertar a criança durante o sono, mas desaparece completamente pela manhã, sem deixar limitações para caminhar, correr ou brincar.

Como as causas da dor do crescimento ainda não são totalmente conhecidas, o tratamento também é voltado apenas para o alívio dos sintomas. Na maioria das vezes, medidas simples, como massagens na região dolorida, aplicação de calor local e alongamentos antes de dormir, costumam ser suficientes para aliviar o desconforto. Quando a dor é mais intensa, analgésicos podem ser utilizados, desde que com orientação médica.

Mas a ciência vem investigando possíveis tratamentos. Um estudo piloto conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e do Instituto de Física da USP de São Carlos (IFSC/USP) indica que a combinação de laser de baixa intensidade e ultrassom é segura e pode ajudar a aliviar a dor das crianças. “As terapêuticas atuais se baseiam no controle dos sintomas com uso corriqueiro de analgésicos e anti-inflamatórios, que muitas vezes são ineficazes. Nossa ideia foi buscar uma terapia direcionada especificamente à dor do crescimento e que priorizasse o bem-estar e a segurança da população pediátrica”, afirma Lucas Pereira Liberal, estudante de medicina e um dos autores do estudo, que começou por meio de um projeto de iniciação científica.

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Os resultados foram publicados em abril no Journal of Biophotonics. O projeto piloto envolveu nove crianças com diagnóstico confirmado de dor do crescimento, divididas em dois grupos: um recebeu uma sessão de laser de baixa intensidade associado ao ultrassom e o outro passou pelo mesmo procedimento com o equipamento desligado (placebo). Nem os participantes, seus responsáveis ou os pesquisadores sabiam qual tratamento cada criança havia recebido.

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A aplicação da terapia ocorreu nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, em vez das pernas. Segundo Liberal, a escolha da região ocorreu por conta das propriedades analgésicas da laserterapia associada ao ultrassom. “São áreas que apresentam alta vascularização e inervação, favorecendo a absorção e a distribuição sistêmica dos efeitos da terapia”, explica.

Após a sessão, os pesquisadores observaram redução da dor nas crianças que receberam o tratamento, além de ausência de efeitos adversos relacionados à técnica. O objetivo da análise era investigar a segurança do método, não sua eficácia em larga escala. Para isso, serão necessárias análises com maior número de participantes. “Ainda precisamos de estudos maiores para saber se ela realmente é eficaz e poderá fazer parte da prática clínica”, observa a ortopedista pediátrica Susana dos Reis Braga, do Einstein Hospital Israelita.

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Dor nem sempre é de crescimento

O nome pode gerar confusão, pois não há evidências de que essa dor seja causada pelo crescimento dos ossos ou por fases em que a criança cresce mais rápido. “Existem algumas hipóteses, como fadiga muscular, fatores genéticos e até associação com deficiência de ferro ou vitamina D em alguns casos, mas nenhuma delas explica todos os pacientes”, diz Braga. Embora provoque desconforto, a condição é benigna, não causa lesões, não compromete o desenvolvimento da criança e tende a desaparecer espontaneamente.

Como não existe um exame específico para confirmar o diagnóstico, a avaliação é feita principalmente com base no histórico e em exames. Alguns sinais exigem uma investigação mais aprofundada: dor sempre na mesma perna, sintomas que persistem durante o dia, dificuldade para andar, inchaço nas articulações, febre, perda de peso, manchas roxas ou cansaço excessivo. “Esses sintomas podem indicar outras doenças ortopédicas, reumatológicas, infecciosas ou até mesmo doenças hematológicas”, alerta a médica do Einstein.

Fonte: Agência Einstein

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