Droga experimental reduz o uso de cocaína

A substância se chama mavoglurant, e foi desenvolvida pelo laboratório Novartis para tentar tratar a síndrome do X frágil, uma anomalia no cromossomo X que causa problemas cardíacos e deficiência cognitiva.

Mas o mavoglurant fracassou nos testes, que foram interrompidos em 2014. Agora, uma década depois, ele pode ter outra serventia: combater o vício em cocaína.

Cientistas da Novartis, com pesquisadores de instituições da Suíça, da Espanha e da Argentina, publicaram um estudo (1) realizado com 71 dependentes de cocaína, metade dos quais recebeu o mavoglurant durante três meses (os demais, placebo).

Nesse período, quem estava tomando o remédio consumiu menos cocaína, e com menor frequência – isso foi aferido por meio de exames de urina. O medicamento inibe os receptores cerebrais mGluR5, que estão ligados ao vício na droga.

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Em tese, ele também poderia ser utilizado para tratar a dependência de crack (ele nada mais é do que cloridrato de cocaína misturado com bicarbonato de sódio e água).

Fonte 1. “Mavoglurant reduces cocaine use in patients with cocaine use disorder in a phase 2 clinical trial”, B Gomez-Mancilla e outros, 2025.

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