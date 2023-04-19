“Droga zumbi” gera onda de amputações nos EUA

O fentanil é um analgésico opioide 100 vezes mais potente do que a morfina. Ele é usado ilegalmente como droga recreativa nos EUA, onde mata 70 mil pessoas de overdose por ano. Agora, os traficantes criaram uma variação: o tranq, que é fentanil misturado com xilazina, um tranquilizante de uso veterinário.

Ele é mais barato, e está se espalhando: 23% das amostras de fentanil apreendidas pelo governo americano já são tranq (em certos estados, como a Filadélfia, 90%). O usuário fica paralisado, sem conseguir se mexer – por isso, a substância foi apelidada de “droga zumbi”.

Ela tem um efeito colateral terrível: seu uso pode levar à amputação de braços e pernas – algo que está começando a acontecer entre os usuários do tranq. A Super conversou com a epidemiologista Traci Green, da Brandeis University (Massachussets), que estuda a droga.

Como o tranq age no organismo?

Continua após a publicidade

As pessoas sentem efeitos típicos dos opioides, como analgesia e depressão respiratória. Em seguida, vêm uma forte sedação e a diminuição da frequência cardíaca, causadas pela xilazina. Ela reduz a liberação de neurotransmissores excitatórios, como norepinefrina e dopamina, no sistema nervoso central, e também atua como um vasoconstritor. Os efeitos podem durar horas, mas também podem matar rapidamente [em caso de overdose].

E por que ele causa amputações? É por causa do efeito vasoconstritor da xilazina?

Continua após a publicidade

Há muitas coisas que ainda não entendemos sobre a xilazina – como ela afeta as pessoas, em que dose começam os danos e quais são os mecanismos biológicos que causam os problemas de saúde que observamos. As ulcerações cutâneas [feridas] são um exemplo.

O que sabemos é que elas costumam ser graves e aparecer nos braços e nas pernas, não apenas no local da injeção [da droga]. Se não tratada, a infecção pode piorar e levar à amputação.

Continua após a publicidade

Além disso, as pessoas que ficam muito sedadas não se movimentam por longos períodos de tempo. Isso pode interromper a circulação sanguínea em um membro, o que também pode causar a perda dele.

A xilazina continua sendo vendida livremente. Por quê?

Continua após a publicidade

Ela não está na lista de substâncias controladas pelo governo federal, o que significa que a Drug Enforcement Agency não a regulamenta. É um medicamento comumente usado por veterinários; portanto, a Food and Drug Administration [a Anvisa dos EUA] é a encarregada de supervisioná-lo.

Mas você pode encontrá-lo à venda online e também por meios ilegais – que são a fonte da maior parte da xilazina usada no tranq.

Continua após a publicidade