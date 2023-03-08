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Saúde

Exercício físico deve ser principal abordagem para tratar depressão e ansiedade, defende estudo

É o que defende um estudo recente que analisou mais de mil estudos. A atividade física geralmente é uma recomendação, mas os cientistas dizem que ela deveria andar lado a lado com terapias e remédios

Por Leo Caparroz 8 mar 2023, 18h25 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Duas mulheres batendo a mão uma a outra enquanto se exercitam.
 (Maskot/Getty Images)
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Uma pesquisa publicada no British Journal of Sports Medicine revisou mais de mil trabalhos, envolvendo cerca de 128 mil participantes, para examinar os impactos da atividade física na depressão e ansiedade. A análise mostrou que o exercício pode ser uma forma eficaz de tratar problemas de saúde mental – e possivelmente até mais eficaz do que medicamentos ou aconselhamento psicológico.

Segundo os pesquisadores, duas horas e meia semanais de atividades físicas geram uma melhora na saúde mental significativa em comparação com os cuidados habituais. Porém, eles enfatizam que o paciente deve trabalhar junto com um profissional de saúde para desenvolver um tratamento, e não agir por conta própria.

“Descobrimos que quanto maior a intensidade do exercício, mais benéfico ele é; andar em ritmo acelerado é melhor do que andar no ritmo normal, por exemplo”, escrevem os pesquisadores para o portal de divulgação científica The Conversation. “Mantê-lo a longo prazo é importante para preservar as melhorias na saúde mental – o exercício praticado por um período de seis a doze semanas traz os maiores benefícios.”

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Comparados com os resultados de outros tratamentos comuns, as descobertas sugerem que os benefícios do exercício são cerca de 1,5 vezes mais eficazes do que medicamentos ou terapia cognitivo-comportamental.

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“Também descobrimos que todos os tipos de atividade física e exercício são benéficos, incluindo exercícios aeróbicos, como caminhada, treinamento de resistência, pilates e ioga”, afirma Ben Singh, pesquisador envolvido no estudo. “A pesquisa mostra que não é preciso muito para o exercício resultar em uma mudança positiva em sua saúde mental.”

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A curto prazo, o ele libera endorfina e dopamina, que ajudam a melhorar o humor e atenuar o estresse; com o passar do tempo, ele promove mudanças no cérebro que ajudam no humor e na cognição, diminuem níveis de inflamação e aumentam a função imunológica, o que influencia em nossa saúde mental.

O exercício físico praticado de forma regular também pode melhorar a qualidade do sono, que desempenha um papel importante na depressão e na ansiedade; e também traz benefícios psicológicos, como aumento da auto-estima e sensação de realização.

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Os pesquisadores argumentam que muitos órgãos de saúde restringem as possibilidades de tratamento apenas a medicação e terapia – deixando o exercício como um tratamento “alternativo”. Segundo eles, isso sugere que ele fica fora da medicina convencional ou não possui uma base de evidências sólida – algo que está mudando.

“A atividade física é conhecida por ajudar a melhorar a saúde mental. No entanto, apesar das evidências, ela não é amplamente adotada como a primeira escolha de tratamento”, conta Singh.

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Segundo eles, isso pode ser devido ao fato de ser difícil prescrever exercícios e monitorá-los em ambientes clínicos; além de que os pacientes podem ser resistentes ao tratamento por se sentirem desmotivados ou com pouca energia.

Apesar do exercício ser uma ferramenta eficaz para a manutenção da saúde mental, pessoas com problemas não devem se auto-prescrever uma rotina de academia, mas sim, trabalhar com um profissional de saúde para desenvolver um plano de tratamento abrangente – que pode incluir terapia, medicamentos e outras abordagens.

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O exercício físico só não pode ficar de lado. “Ele é uma ferramenta poderosa e acessível para gerenciar problemas de saúde mental – e a melhor parte é que é grátis e vem com muitos benefícios adicionais para a saúde”, escrevem os pesquisadores.

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