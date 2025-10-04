Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Extrato de cannabis mostra eficácia contra dor lombar crônica em estudo clínico

Pacientes apresentaram melhora no sono e na mobilidade, sem sinais de dependência ou abstinência.

Por Luiza Lopes 4 out 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h27
Fotografia de uma mão com luvas pesquisando e examinando óleo de cânhamo CBD em pipeta.
 (24K-Production/Getty Images)
Continua após publicidade
Extrato de cannabis mostra eficácia contra dor lombar crônica em estudo clínico Priorizar nos meus resultados Google

A dor lombar crônica é hoje a principal causa de incapacidade no mundo, atingindo mais de meio bilhão de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para esses pacientes, as opções medicamentosas são limitadas. 

Há tratamentos não farmacológicos recomendados, como fisioterapia, exercícios e mudanças de estilo de vida, mas quando o uso de fármacos se torna necessário, eles oferecem eficácia restrita ou apresentam riscos importantes.

Os anti-inflamatórios não esteroides (como ibuprofeno e diclofenaco) podem provocar efeitos colaterais graves quando usados por longos períodos, enquanto os opioides – prescritos em muitos casos – carregam alto risco de dependência.

Diante esse cenário, um novo ensaio clínico publicado na revista Nature Medicine trouxe resultados inéditos. Pela primeira vez, um extrato de cannabis chamado VER-01 demonstrou eficácia e segurança no tratamento da dor lombar crônica em um estudo de fase 3, considerado o padrão-ouro para avaliar medicamentos.

Siga

A pesquisa envolveu 820 pacientes na Alemanha e Áustria, todos com dor lombar que durava por mais de três meses e que não obtiveram alívio com analgésicos comuns não-opioides. Os voluntários foram divididos aleatoriamente para receber VER-01 ou um placebo durante 12 semanas.

Continua após a publicidade

O extrato deriva da planta Cannabis sativa e contém 5% de tetrahidrocanabinol (THC), principal composto psicoativo da cannabis, em doses padronizadas de 2,5 mg. Cada frasco foi produzido em condições industriais controladas para garantir consistência química entre os lotes – um ponto essencial, já que produtos de cannabis disponíveis no mercado costumam variar muito em concentração e pureza.

Ao final das 12 semanas iniciais, os pacientes que usaram o extrato relataram uma redução média de 1,9 pontos na escala de dor de 0 a 10, contra 1,4 pontos no grupo placebo. Embora a diferença pareça pequena, especialistas ressaltam que, em casos de dor crônica, mesmo reduções modestas podem ser clinicamente relevantes.

Nos participantes que continuaram o tratamento por mais seis meses, a queda chegou a 2,9 pontos. Além disso, mais da metade dos pacientes (54%) alcançou pelo menos 30% de redução da dor, contra 39% no placebo. A taxa dos que tiveram redução pela metade foi de 32% no grupo tratado, versus 23% entre os que receberam placebo.

Outro ponto importante foi a melhora em qualidade do sono, função física e qualidade de vida. “Mesmo uma redução relativamente pequena da dor pode ajudar os pacientes a voltarem a se exercitar”, explicou Winfried Meissner, do Hospital Universitário de Jena, em entrevista à New Scientist.

Continua após a publicidade

O benefício foi mais evidente em pessoas com dor de origem neuropática – causada por danos nos nervos – e entre aqueles que apresentavam dor mais intensa no início. Não foram observados sinais de dependência, abstinência ou necessidade de aumentar as doses ao longo do tempo – problemas frequentes no uso de opioides.

Os efeitos adversos mais comuns foram tontura, fadiga, boca seca, náusea e sonolência, geralmente leves e concentrados nas primeiras semanas de uso. Cerca de 17% dos pacientes interromperam o tratamento devido a reações adversas, índice considerado menor do que o registrado em estudos com opioides para dor lombar crônica.

Matthias Karst, professor de medicina da dor na Escola de Medicina de Hannover e autor principal do estudo, disse à agência AFP que os pacientes não relataram “sensação de estar chapado” durante o ensaio clínico.

Até hoje, a maior parte das evidências sobre o uso de cannabis para dor era considerada fraca, em razão de estudos pequenos, de curta duração ou sem padronização do produto. “Este é um dos primeiros estudos de alta qualidade sobre cannabis medicinal, aguardado por muitos pesquisadores e pacientes”, disse Meissner à New Scientist.

Continua após a publicidade

Especialistas independentes também destacaram a relevância dos achados. Andrew Moore, ex-pesquisador de Oxford, afirmou à AFP que o ensaio foi “incrível” e que traz “o melhor nível de evidência que se pode ter”. Já Marta Di Forti, do King’s College London, ressaltou à New Scientist que a ausência de sinais de dependência foi impressionante e pode abrir caminho para prescrição clínica.

No entanto, os próprios autores alertam que os resultados não devem ser extrapolados para todos os produtos de cannabis disponíveis no mercado, cuja composição é variável. O extrato VER-01 foi desenvolvido especificamente para fins médicos, com controle rígido de dose e pureza. 

Os cientistas consideram que o VER-01 pode se tornar uma alternativa segura e eficaz aos opioides no tratamento de dor lombar crônica, especialmente em uso prolongado. Um estudo adicional já está em andamento para comparar o extrato diretamente com opioides em pacientes com dor na coluna.

Apesar dos resultados positivos, os pesquisadores reconhecem limitações, como o fato de não terem medido formalmente impactos cognitivos do uso prolongado do extrato. Ainda assim, diante do enorme contingente de pessoas que convivem com dor crônica e da escassez de opções seguras, o estudo representa um marco. Como resumiu Di Forti: “Num mundo onde se afirma que a cannabis trata tudo, pelo menos aqui temos um ensaio clínico randomizado mostrando eficácia real para a dor. Isso é uma notícia maravilhosa”.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
cannabis
Maconha
medicamento
tratamento
trends
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).