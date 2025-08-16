Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Homem se consulta com ChatGPT e é intoxicado pela recomendação

Uma simples dica de mudança de dieta fez um usuário do ChatGPT ser hospitalizado com fortes delírios paranoicos.

Por Manuela Mourão 16 ago 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Ilustração de Serviço de saúde online - Robô.
 (sorbetto/Getty Images)
Continua após publicidade
Homem se consulta com ChatGPT e é intoxicado pela recomendação Priorizar nos meus resultados Google

Na década de 2010, a expressão “dar um Google” entrou para valer no vocabulário de quem queria dizer que faria uma pesquisa rápida em busca de uma resposta objetiva. Na época, quando se pesquisava sintomas de algum mal-estar, a piada era que o site provavelmente indicaria que sua dor de cabeça era, com toda certeza, um sinal de câncer.

Hoje, o equivalente é algo como “dar um Chat”, representando a nova dependência extrema de buscar por respostas em plataformas de inteligências artificiais. Da mesma forma em que o Google falhava com hipocondríacos na década passada, o ChatGPT, por exemplo, falha com seus usuários, fornecendo diagnósticos ou dicas médicas imprecisas – e até mesmo perigosas.

Este ano, um um homem que, motivado a melhorar sua dieta, decidiu reduzir a ingestão de sal (o cloreto de sódio). Procurando um substituto, ele recorreu ao ChatGPT. A resposta que recebeu parecia plausível, só que não para o uso que ele pretendia: o sistema sugeriu o uso de brometo de sódio.

O composto, de fato, pode substituir o cloreto de sódio, mas, na prática, isso acontece em ambientes industriais e na limpeza de banheiras de hidromassagem e piscinas, não na cozinha e na alimentação. A plataforma da OpenAI não forneceu esse detalhe crucial e o paciente passou três meses consumindo brometo de sódio regularmente.

Siga

Intoxicação na certa. Um tempo depois, ele deu entrada no pronto-socorro apresentando delírios paranoicos, convencido de que o vizinho estava tentando envenená-lo. Em menos de um dia de internação, as alucinações auditivas e visuais se intensificaram, culminando em uma tentativa de fuga e na necessidade de internação psiquiátrica involuntária.

Continua após a publicidade

Exames laboratoriais revelaram níveis de brometo de 1.700 mg/L — mais de 170 vezes acima do considerado normal. O diagnóstico: bromismo, uma intoxicação quase esquecida que, no início do século 20, chegou a representar até 8% das admissões psiquiátricas. A condição praticamente desapareceu após a proibição do uso medicinal de brometos nas décadas de 1970 e 1980.

Após três semanas de tratamento com medicamentos antipsicóticos e medidas de desintoxicação, o paciente recebeu alta sem sequelas graves.

Continua após a publicidade

 

 

O caso, que foi publicado na Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, não é apenas um registro médico curioso. Ele serve como alerta para os perigos de se buscar consultas médicas em sistemas de IA, que, segundo os autores do estudo, “podem gerar imprecisões científicas, carecem de capacidade crítica e acabam alimentando a disseminação de desinformação”.

“É altamente improvável que um especialista médico sugerisse brometo de sódio como substituto do sal”, observaram os pesquisadores, reforçando a necessidade de supervisão humana na orientação sobre saúde.

Publicidade
TAGS:
ATENDIMENTO MÉDICO
ChatGPT
EXAME MÉDICO
Inteligência artificial
medicina
Médico
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).