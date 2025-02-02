Ir ao trabalho de bicicleta aumenta a produtividade, aponta estudo

Trocar o carro por uma bicicleta faz bem não só para a sua saúde e a do planeta – pode ser benéfico para sua carreira também.

Quem se locomove até o local de trabalho de bicicleta ou a pé tende a ter dias mais produtivos do que quem dirige até o escritório, revelou uma nova pesquisa da Universidade Dartmouth, nos EUA.

Cientistas acompanharam a rotina de 275 trabalhadores americanos, grande parte do setor de tecnologia. O estudo foi feito antes da pandemia, então todos ainda se locomoviam até o trabalho.

A maioria fazia o trajeto de carro, com rotas que duravam entre 40 e 60 minutos, enquanto alguns iam de bicicleta ou a pé. Os resultados mostraram que o meio de locomoção dava origem a um efeito dominó: o tanto de estresse que os trabalhadores passavam logo nas primeiras horas de seu dia definia a performance deles ao longo de todo o expediente. E, você sabe, há pouca coisa mais estressante do que o trânsito lento da manhã.

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Já aqueles que optavam pela atividade física tinham um percurso mais agradável e, durante o dia, se mostravam mais dispostos a ajudar colegas, eram mais rápidos em completar tarefas e se voluntariam mais para novas empreitadas – indícios de maior produtividade.

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A pesquisa também chegou a outra conclusão: quem saía de casa todos os dias no mesmo horário também apresentava mais produtividade em comparação com os mais inconstantes. Isso sugere que, independentemente do meio de transporte, manter uma rotina também ajuda a dar um gás para o resto do dia. Não deixa de ser uma alternativa para quem mora longe demais do trabalho – e não pode abandonar o carro.

Uma fraqueza do estudo, porem, é o número restrito de participantes – só 275. Destes, 94% iam ao trabalho de carro. Isso significa que a amostra dos que caminhavam ou escolhiam a bike era bem pequena.

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