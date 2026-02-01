Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Neurologista explica como cérebro pode se beneficiar de treinos, assim como músculos ficam mais fortes com exercícios

Foco, criatividade e bom senso são desenvolvidos quando o cérebro é desafiado a ir além da rotina em vez de funcionar no piloto automático

Por Joanna Fong-Isariyawongse 1 fev 2026, 16h00 | Atualizado em 3 fev 2026, 15h11
Ilustração 3D de um cérebro e um par de halteres.
 (J Studios/Getty Images)
Continua após publicidade
Neurologista explica como cérebro pode se beneficiar de treinos, assim como músculos ficam mais fortes com exercícios Priorizar nos meus resultados Google

Joanna Fong-Isariyawongse é professora associada de neurologia na University of Pittsburgh. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos redigidos por pesquisadores. Vale a visita.

Se você já levantou pesos, conhece a rotina: desafie o músculo, dê-lhe descanso, alimente-o e repita. Com o tempo, ele fica mais forte.

É claro que os músculos só crescem quando o desafio aumenta com o tempo. Levantar continuamente o mesmo peso da mesma maneira deixa de funcionar.

Pode ser uma surpresa saber que o cérebro responde ao treinamento da mesma forma que nossos músculos, embora a maioria de nós nunca pense nisso dessa maneira. O pensamento claro, o foco, a criatividade e o bom senso são desenvolvidos por meio de desafios, quando o cérebro é solicitado a ir além da rotina, em vez de funcionar no piloto automático. Esse leve desconforto mental é frequentemente sinal de que o cérebro está realmente sendo treinado, muito parecido com aquela boa queimação nos músculos após um bom treino.

Siga

Pense em caminhar todos os dias pelo mesmo trajeto em um parque local. No início, seus sentidos estão alertas. Você percebe as colinas, as árvores, a mudança da luz. Mas, depois de algumas voltas, seu cérebro desliga. Você começa a planejar o jantar, relembrar e-mails ou revisar sua lista de tarefas. A caminhada ainda é agradável, mas seu cérebro não está mais sendo desafiado.

A rotina é confortável, mas o conforto e a familiaridade por si só não criam novas conexões cerebrais.

Como neurologista que estuda a atividade cerebral, eu uso eletroencefalogramas, ou EEGs, para registrar os padrões elétricos do cérebro.

Continua após a publicidade

Pesquisas em seres humanos mostram que esses ritmos são notavelmente dinâmicos. Quando alguém aprende uma nova habilidade, os ritmos do EEG frequentemente se tornam mais organizados e coordenados. Isso reflete a tentativa do cérebro de fortalecer as vias necessárias para essa habilidade.

Seu cérebro também treina em zonas

Durante décadas, os cientistas acreditavam que a capacidade do cérebro de crescer e se reorganizar, chamada neuroplasticidade, era amplamente limitada à infância. Acreditava-se que, uma vez maduro, o cérebro tinha suas conexões praticamente fixadas.

Mas essa ideia foi derrubada. Décadas de pesquisa mostram que os cérebros adultos podem formar novas conexões e reorganizar as redes existentes, sob as condições certas, ao longo da vida.

Alguns dos trabalhos mais influentes nessa área vêm de estudos com animais em ambientes enriquecidos. Ratos alojados em ambientes estimulantes, repletos de brinquedos, rodas de corrida e interação social, desenvolveram cérebros maiores e mais complexos do que os ratos mantidos em gaiolas padrão. Seus cérebros se adaptaram porque eram regularmente expostos a novidades e desafios.

Estudos em humanos encontram resultados semelhantes. Adultos que enfrentam desafios genuinamente novos, como aprender um idioma, dançar ou tocar um instrumento musical, apresentam aumentos mensuráveis no volume e na conectividade do cérebro em exames de ressonância magnética.

Continua após a publicidade

A conclusão é simples: a repetição mantém o cérebro funcionando, mas a novidade o leva a se adaptar, forçando-o a prestar atenção, aprender e resolver problemas de novas maneiras. A neuroplasticidade prospera quando o cérebro é levado um pouco além de sua zona de conforto.

A realidade da fadiga neural

Assim como os músculos, o cérebro tem limites. Ele não fica mais forte com esforço contínuo. O crescimento real vem do equilíbrio certo entre desafio e recuperação.

Quando o cérebro é pressionado por muito tempo sem descanso — seja por longas jornadas de trabalho, por ficar preso à mesma tarefa ou por tomar decisões ininterruptas sob pressão —, o desempenho começa a cair. O foco diminui. Os erros aumentam. Para se manter funcionando, o cérebro muda a forma como diferentes regiões trabalham juntas, pedindo que algumas áreas assumam mais carga. Mas esse esforço extra ainda pode fazer com que toda a rede funcione menos suavemente.

A fadiga neural é mais do que apenas se sentir cansado. Estudos de imagem cerebral mostram que, durante trabalho mental prolongado, as redes responsáveis pela atenção e pela tomada de decisões começam a desacelerar, enquanto as regiões que promovem o descanso e a busca por recompensas assumem o controle. Essa mudança ajuda a explicar por que o esgotamento mental geralmente vem acompanhado de um desejo mais forte por recompensas rápidas, como lanches açucarados, comidas reconfortantes ou navegação sem sentido pelas redes sociais. O resultado é familiar: pensamento mais lento, mais erros, irritabilidade e confusão mental.

É aqui que a analogia com os músculos se torna especialmente útil. Você não faria agachamentos por seis horas seguidas, porque os músculos das suas pernas acabariam cedendo. À medida que trabalham, eles acumulam subprodutos que tornam cada contração um pouco menos eficaz até que você finalmente tenha que parar.

Continua após a publicidade

Seu cérebro se comporta de maneira semelhante. No cérebro, quando os mesmos circuitos cognitivos são usados em excesso, sinais químicos se acumulam, a comunicação fica mais lenta e o aprendizado estagna. Mas o descanso permite que esses circuitos sobrecarregados se reiniciem e funcionem mais suavemente ao longo do tempo. E fazer pausas em uma atividade exaustiva não interrompe o aprendizado. Na verdade, as pausas são essenciais para uma aprendizagem eficiente.

Como melhorar seus treinos em 2026

A importância crucial do descanso

Entre todas as formas de descanso, o sono é a mais poderosa.

O sono é o turno da noite do cérebro. Enquanto você descansa, o cérebro elimina o lixo por meio de um sistema de limpeza especial chamado sistema glinfático, que remove resíduos e proteínas prejudiciais. O sono também restaura o glicogênio, uma fonte de combustível essencial para as células cerebrais.

E, o mais importante, é durante o sono que ocorre o trabalho essencial de reparo. O hormônio do crescimento aumenta durante o sono profundo, auxiliando na reparação dos tecidos. As células imunes se reorganizam e fortalecem sua atividade.

Continua após a publicidade

Durante o sono REM, o estágio do sono associado aos sonhos, o cérebro reproduz padrões do dia para consolidar memórias. Esse processo é fundamental não apenas para habilidades cognitivas, como aprender a tocar um instrumento, mas também para habilidades físicas, como dominar um movimento em esportes.

Por outro lado, a privação crônica de sono prejudica a atenção, perturba a tomada de decisões e altera os hormônios que regulam o apetite e o metabolismo. É por isso que a fadiga leva ao desejo por açúcar e lanches noturnos.

O sono não é uma prática opcional de bem-estar. É uma necessidade biológica para o desempenho do cérebro.

Exercícios também alimentam o cérebro

Os exercícios físicos fortalecem o cérebro assim como o corpo.

A atividade física aumenta os níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF, uma proteína que age como fertilizante para os neurônios. Ela promove o crescimento de novas conexões, aumenta o fluxo sanguíneo, reduz a inflamação e ajuda o cérebro a permanecer adaptável ao longo da vida.

Continua após a publicidade

É por isso que o exercício é uma das ferramentas de estilo de vida mais poderosas para proteger a saúde cognitiva.

Treine, recupere-se, repita

A lição mais importante desta ciência é simples. O seu cérebro não se desgasta passivamente com a idade. Ele está constantemente se remodelando em resposta à forma como você o utiliza. Cada novo desafio e habilidade que você tenta, cada descanso real, cada boa noite de sono envia um sinal de que ainda se espera crescimento.

Você não precisa de programas caros de treinamento cerebral ou mudanças radicais no estilo de vida. Pequenos hábitos consistentes são mais importantes. Experimente algo desconhecido. Varie suas rotinas. Faça pausas antes que a exaustão se instale. Mexa o corpo. Trate o sono como algo inegociável.

Então, da próxima vez que você amarrar os sapatos para uma caminhada por um ambiente familiar, considere seguir um caminho diferente. A paisagem pode mudar apenas um pouco, mas seu cérebro vai notar. Esse pequeno desvio geralmente é tudo o que é preciso para transformar a rotina em treinamento.

O cérebro permanece adaptável ao longo da vida. A resiliência cognitiva não é fixada no nascimento ou bloqueada no início da idade adulta. É algo que você pode moldar.

Se você deseja um cérebro mais afiado, mais criativo e mais resiliente, não precisa esperar por um medicamento revolucionário ou pelo momento perfeito. Você pode começar agora, com escolhas que mostram ao seu cérebro que o crescimento ainda está nos planos.

Publicidade
TAGS:
cérebro
EXERCÍCIO FÍSICO
NEUROLOGIA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).