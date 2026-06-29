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Saúde

Novo remédio para calvície passa em teste

Droga é uma nova forma de minoxidil oral, supostamente mais segura.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 16h00
Cápsulas brancas espalhadas sobre uma superfície cinza, com um frasco de remédio preto tombado à direita, de onde uma cápsula branca está saindo. Há faixas coloridas nas bordas superior e inferior da imagem, com tons de azul, rosa e amarelo.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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O minoxidil é um remédio vasodilatador, inventado em 1965, que geralmente é usado para combater a calvície: ao ser esfregado no couro cabeludo, ele aumenta o fluxo sanguíneo no local. Nos últimos anos, alguns médicos começaram a receitar minoxidil via oral com esse mesmo fim: o remédio penetra na corrente sanguínea, e supostamente funciona um pouco melhor.

Mas esse uso não é reconhecido pela Anvisa e envolve um risco sério – ao circular pelo sangue, o minoxidil pode causar efusão pericárdica (acúmulo de líquido ao redor do coração). O laboratório norte-americano Veradermics diz ter inventado um novo tipo de minoxidil oral, cujo nome provisório é VDPHL01, que não tem esse risco.

Ele passou nos testes clínicos de Fase 3, a última antes da liberação comercial, sem efeitos colaterais cardíacos (e teve eficácia superior ao minoxidil tradicional). Seus comprimidos são feitos de um gel especial, criado pela Veradermics, que libera lentamente a substância ativa – e, por isso, não causa os picos de minoxidil no sangue que resultam em danos ao coração. Agora, o remédio será submetido à aprovação da FDA (equivalente norte-americano da Anvisa).

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