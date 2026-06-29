Novo remédio para calvície passa em teste

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Introdução O minoxidil oral, usado contra a calvície, tem riscos cardíacos. Mas um novo medicamento, VDPHL01, passou em testes clínicos sem efeitos colaterais no coração e com eficácia superior. Desenvolvido pela Veradermics, ele promete revolucionar o tratamento. Entenda a tecnologia por trás dessa inovação e seus próximos passos.

Principais Tópicos





Minoxidil: Entenda o uso tópico e oral no combate à calvície. Riscos do minoxidil oral tradicional: Cuidado com a efusão pericárdica. VDPHL01: Conheça o novo minoxidil oral sem efeitos cardíacos. Tecnologia inovadora: Como um gel especial garante segurança. Próximos passos: A espera pela aprovação da FDA para o tratamento.

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O minoxidil é um remédio vasodilatador, inventado em 1965, que geralmente é usado para combater a calvície: ao ser esfregado no couro cabeludo, ele aumenta o fluxo sanguíneo no local. Nos últimos anos, alguns médicos começaram a receitar minoxidil via oral com esse mesmo fim: o remédio penetra na corrente sanguínea, e supostamente funciona um pouco melhor.

Mas esse uso não é reconhecido pela Anvisa e envolve um risco sério – ao circular pelo sangue, o minoxidil pode causar efusão pericárdica (acúmulo de líquido ao redor do coração). O laboratório norte-americano Veradermics diz ter inventado um novo tipo de minoxidil oral, cujo nome provisório é VDPHL01, que não tem esse risco.

Ele passou nos testes clínicos de Fase 3, a última antes da liberação comercial, sem efeitos colaterais cardíacos (e teve eficácia superior ao minoxidil tradicional). Seus comprimidos são feitos de um gel especial, criado pela Veradermics, que libera lentamente a substância ativa – e, por isso, não causa os picos de minoxidil no sangue que resultam em danos ao coração. Agora, o remédio será submetido à aprovação da FDA (equivalente norte-americano da Anvisa).