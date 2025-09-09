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Ciência, Saúde

Os campeões de inovação médica

A parceria VEJA Saúde e Oncoclínicas anuncia os vencedores da premiação que reconhece trabalhos inovadores na área de saúde

Por Goretti Tenorio 9 set 2025, 13h15 | Atualizado em 9 set 2025, 13h59
Os campeões de inovação médica
 (Rod Hara/Divulgação)
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Anunciados no dia 5 de setembro, os projetos, avaliados por 35 grandes nomes da medicina e da ciência no Brasil, se destacaram em sete categorias. Em Ia na Transformação Digital em Saúde, o troféu foi para o Instituto do Coração (InCor/USP), pelo protocolo que combina relógios inteligentes com algoritmo especial e ligados ao prontuário eletrônico para monitorar intercorrências pós-cirurgia cardíaca de quem já recebeu alta.

O ganhador em Engajamento e Empoderamento do Paciente foi elaborado por pesquisadores capitaneados pelo Laboratório de Biodesign da PUC-Rio que imprimiram modelos 3D de malformações do coração de fetos, propiciando às gestantes mais compreensão sobre a condição de seus filhos. Já especialistas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) ganharam em Tecnologias Diagnósticas com a implementação de um fluxo de teleoftalmologia que lança mão de inteligência artificial para agilizar o encaminhamento de quem apresenta sinais de problema na retina, uma das complicações do diabetes. 

Em Medicina Social, o reconhecimento foi para a ONG Zoé e sua estratégia que combina hospital flutuante e telemedicina para atender povos indígenas e ribeirinhos na Amazônia. Em Terapias e Tratamentos Inovadores, foi vencedor o estudo liderado pelo A.C. Camargo Cancer Center, uma abordagem capaz de turbinar a terapia CAR-T, que se baseia na reprogramação de células de defesa do próprio paciente em laboratório para tratar tumores. E uma equipe da Universidade de São Paulo (USP) foi o destaque em Medicina de Precisão e Genômica, com uma investigação sobre os segredos do DNA de superidosos saudáveis mesmo apresentando mutação nos genes que aumentam a propensão ao câncer. O campeão em Prevenção e Promoção à Saúde é outro time da USP, este criador de um programa que utiliza tecnologias digitais para captar a atenção e promover a saúde de jovens do ensino fundamental. 

Saiba mais sobre os vencedores em premiodeinovacaomedica.com.br e saude.abril.com.br

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