Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 12,99
Saúde

Os micróbios escondidos em nossas escovas de dentes

Saiba como se proteger dos germes com algumas dicas simples de higiene.

Por Raúl Rivas González 11 mar 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia de uma escova de dentes com pasta de dente.
 (picture alliance/Getty Images)
Continua após publicidade
Os micróbios escondidos em nossas escovas de dentes Priorizar nos meus resultados Google

Raúl Rivas González é professor catedrático de microbiologia na Universidade de Salamanca e membro da Sociedade Espanhola de Microbiologia. O texto foi publicado originalmente no site The Conversation.

Quanto você estaria disposto a pagar por uma escova de dentes? Por incrível que pareça, há alguns anos a marca Reinast lançou uma opção manual com design inovador e feita de titânio, que custava cerca de US$ 4.000 (algo como R$ 23 mil). Nada a ver, é claro, com as escovas de dentes rudimentares feitas de eucalipto e ramos de oliveira que os babilônios fabricavam em 3.500 a.C., já preocupados com a saúde de suas bocas.

O modelo de cerdas que usamos hoje foi, provavelmente, inventado na China durante a Dinastia Tang (618-907). As cerdas eram, na verdade, pelos duros e ásperos retirados da nuca de um porco e presos a cabos feitos de osso ou bambu. O uso de pelo de javali foi adotado até 1938, quando a multinacional Dupont de Nemours introduziu as cerdas de nylon, que não só eram mais flexíveis e resistentes, limpavam melhor, secavam mais rápido e sofriam menos contaminação bacteriana. A escova de dentes média atual contém cerca de 2.500 cerdas feitas de fibras sintéticas.

 

Siga

Abaixe a tampa do vaso sanitário

Escovar os dentes é extremamente benéfico: reduz o acúmulo de placa bacteriana e mantém a cavidade oral saudável, prevenindo condições como cáries dentárias, doenças periodontais, lesões endodônticas, alveolite ou halitose. Mas, e se a própria escova estiver contaminada? Afinal, estamos falando de um ambiente particularmente predisposto a hospedar microrganismos, pois entra em contato com a boca e a água diariamente.

Continua após a publicidade

Na verdade, as escovas de dentes usadas abrigam comunidades microbianas mistas, que vêm tanto de seres humanos quanto de todo o resto ao redor de onde são armazenadas – que, geralmente, é o banheiro, lugar, sem dúvida, cheio de germes. Uma escova de dentes contaminada pode reter e transmitir microrganismos patogênicos dos gêneros Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Poryphromonas, Parvimonas, Candida, Lactobacillus, Klebsiella, Fusobacterium, Clostridium, Escherichia e Enterococcus.

E isso pode ser prejudicial à saúde bucal e sistêmica por causar cáries, gengivite e até endocardite infecciosa. O que é um paradoxo, já que as escovas de dentes foram criadas para manter a boca limpa e livre de germes. Elas também podem ser contaminadas, principalmente, pela má higiene bucal, pelo uso com as mãos sujas ou pela escolha de um local de armazenamento inadequado.

A presença de enterobactérias e coliformes fecais em escovas dentárias está associada ao contato com aerossóis gerados durante a descarga do vaso sanitário. Por esse motivo, é sempre uma boa ideia manter a tampa do vaso sanitário abaixada.

Continua após a publicidade

Não se deve compartilhar escovas de dentes

Uma escova de dentes limpa também pode ser contaminada pelo contato direto com outras de membros da família, residência, colegas de trabalho, ou por colocá-la em recipientes geralmente úmidos na pia ou nos armários do banheiro.

Além disso, a escovação dentária sem supervisão em creches, jardins de infância e outras instalações que abrigam crianças pequenas, onde as escovas de dentes podem ser compartilhadas ou trocadas involuntariamente, é considerada uma fonte potencial de transmissão de micróbios entre crianças.

Em geral, não é uma boa ideia compartilhar este instrumento de higiene oral porque ele pode ser, por exemplo, uma via de transmissão não convencional da hepatite C ou do herpes simples.

Continua após a publicidade

Substitua as escovas a cada 3 meses

Mais de 800 tipos de microrganismos, incluindo fungos, vírus, arqueas, protozoários e bactérias, colonizam a cavidade oral humana. Embora haja sobreposição considerável em espécies detectadas em todas as partes da cavidade oral, como certas espécies de Streptococcus, Gemella, Granulicatella, Neisseria e Prevotella, geralmente há especificidades locais.

Por exemplo, as espécies de Rothia geralmente colonizam a língua ou as superfícies dos dentes, Simonsiella coloniza apenas o palato duro, Streptococcus salivarius está presente, principalmente, na língua, e treponemas, em geral, são restritos ao sulco subgengival. Todos esses microrganismos podem ficar presos entre as cerdas depois da escovação.

Continua após a publicidade

Entre as bactérias orais comuns está o Streptococcus mutans, que é um componente comum da microbiota oral e um dos principais constituintes da placa dentária, além de ser a principal causa de cáries.

Escovas de dentes gastas são menos eficazes na remoção de placa bacteriana e no controle da gengivite. E mais: diversos estudos sugerem que essas escovas têm maior probabilidade de abrigar Streptococcus mutans. Portanto, é aconselhável substituir as escovas a cada três ou quatro meses, ou com maior frequência se as cerdas estiverem visivelmente deformadas, emaranhadas ou desfiadas.

Entretanto, mesmo após uma fase de uso de apenas 24 horas, foi demonstrado que as escovas de dentes estavam amplamente contaminadas com Streptococcus mutans.

Continua após a publicidade

Enxágue bem a escova e deixe-a secar ao ar

Algumas dicas simples para prevenir ou dificultar a contaminação microbiana incluem enxaguar bem as escovas após cada uso para remover qualquer resíduo de pasta de dente e de orgânicos, armazená-las na vertical e deixá-las secar ao ar. Após o uso, guardar uma escova de dentes molhada em um recipiente fechado promove mais o crescimento microbiano do que deixá-la exposta ao ar livre.

Para evitar infecções, é claro, a escovação é obrigatória. Mas a higiene bucal não será ótima se não nos preocuparmos em manter nossa escova de dentes ventilada, limpa e descontaminada.

Este artigo foi republicado do site The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

 

Publicidade
TAGS:
Dentes
dentista
escova de dentes
Higiene bucal
Higiene pessoal
LIMPEZA
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).