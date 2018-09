Por que as pessoas costumam franzir a testa ao ingerir algo azedo?

A expressão facial resulta de fatores externos e dos que ocorrem dentro do organismo. Quando uma pessoa coloca algo azedo na boca, suas papilas gustativas são estimuladas. Então, os nervos da boca passam informações para os do rosto, que levam dois tipos de mensagem para o cérebro. Uma delas faz com que o cérebro mande uma ordem para os músculos da face se contraírem, e outra, com que ele avise as glândulas salivares para produzirem mais saliva, que é alcalina, e neutraliza o potencial ácido dos alimentos azedos. A contração da face é apenas uma expressão de desagrado e não tem uma função fisiológica.