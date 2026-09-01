Para onde a gordura vai quando você emagrece?

Jonny Quinlan é professor assistente de fisiologia do exercício e saúde muscular na Universidade de Birmingham (Inglaterra). O texto a seguir, escrito com Archie Belfield, foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

A maioria de nós sabe que é preciso comer menos e praticar mais atividades físicas para perder peso. Ao colocar nosso corpo em déficit calórico, “queimamos” mais calorias do que ingerimos — e, assim, emagrecemos.

Mas, embora a maioria de nós saiba como fazer com que a perda de peso aconteça, raramente pensamos para onde o peso realmente vai quando o perdemos — além de sumir da balança e da nossa cintura.

Se você não tem certeza de para onde este peso todo vai, não está sozinho — mesmo nutricionistas e médicos se cofundem. Mas se quiser uma dica da resposta, é melhor respirar fundo — e expirar.

Quando perdemos peso, perdemos principalmente gordura corporal. Essa gordura foi retirada dos alimentos que ingerimos e armazenada pelo corpo.

Continua após a publicidade

Como o Mounjaro, Ozempic e outras canetas emagrecedoras agem no corpo?

Qualquer gordura que consumimos é decomposta pelo nosso sistema digestivo em seus menores componentes, chamados ácidos graxos. Esses ácidos graxos são então transportados pelo corpo para ajudar a manter suas funções normais, incluindo o suporte à estrutura celular, a regulação hormonal, a proteção dos órgãos e a função de reserva vital de energia.

O corpo armazena os ácidos graxos que sobrem na forma de triglicerídeos. Esses triglicerídeos são então acumulados em nossas células adiposas (adipócitos) para uso posterior, como quando precisamos de energia extra ou quando há disponibilidade limitada de alimentos.

Continua após a publicidade

Temos duas formas principais de gordura armazenada: a gordura subcutânea, que fica sob a pele (como na barriga e nas pernas), e a gordura visceral, que fica mais profundamente no corpo (inclusive ao redor dos órgãos). A maior parte da gordura que perdemos é a subcutânea, pois é nela que a maior parte da gordura corporal é armazenada.

O que acontece quando perdemos peso

Quando o corpo está sob estresse metabólico (como durante um déficit calórico), ele começa a recorrer às suas reservas de energia. As células adiposas que armazenaram essa energia recebem sinais de neurotransmissores e hormônios específicos do corpo para desencadear o processo de lipólise.

Durante a lipólise, os triglicerídeos armazenados em nossas células adiposas são decompostos novamente em ácidos graxos. Esses ácidos graxos são então absorvidos pelas mitocôndrias de nossas células (seu centro de produção de energia), onde são utilizados para fornecer energia por meio do processo de queima de gordura chamado beta-oxidação.

Continua após a publicidade

O processo de beta-oxidação basicamente separa moléculas de dióxido de carbono dos ácidos graxos, deixando um composto chamado acetilcoenzima A (acetil-CoA). A acetil-CoA é então convertida em trifosfato de adenosina (ATP), uma molécula extremamente importante que fornece a energia necessária para quase todos os processos que ocorrem no corpo.

Como consequência do processo de beta-oxidação — e da subsequente produção de dióxido de carbono —, acabamos, na verdade, exalando a maior parte da gordura que perdemos durante a perda de peso. Uma proporção menor do peso que perdemos é água, que é expelida pelo suor.

Alguns pesquisadores sugeriram que cerca de 84% da gordura que perdemos é exalada na forma de dióxido de carbono, e 16% é excretada como água pelo suor. As proporções exatas, no entanto, são difíceis de estimar diretamente devido ao desafio logístico de medir as possíveis eliminações do corpo humano ao longo do tempo necessário para observar a perda de gordura.

Continua após a publicidade

Portanto, de modo geral, o estresse metabólico decorrente da alimentação (ingestão calórica), dos exercícios (gasto calórico) ou de uma combinação dos dois pode aumentar a beta-oxidação (queima de gordura) para fornecer energia. Quando perdemos gordura, ela é eliminada do nosso corpo seja pelo ar que exalamos, seja pelo suor.

Assim, se você deseja ativar o processo de queima de gordura e perder peso, a mensagem simples e tradicional continua válida. Coma um pouco menos e priorize alimentos saudáveis. Os exercícios físicos também podem ajudar na perda de gordura, além de melhorar a massa muscular.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.