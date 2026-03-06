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Saúde

Parar uso de caneta emagrecedora leva a reganho de peso

Wegovy, Ozempic e Mounjaro têm efeito temporário, aponta estudo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 mar 2026, 12h01 | Atualizado em 6 mar 2026, 14h01
Imagem focada nas mãos de uma mulher segurando uma caneta emagrecedora.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Quando as pessoas param de utilizar os medicamentos “análogos de GLP-1″, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, elas geralmente voltam a engordar – e acabam recuperando todo o peso que haviam perdido. Isso já é sabido há algum tempo: a reportagem “O outro lado do Ozempic”, publicada pela Super em maio de 2023, apresentou o primeiro estudo a constatar esse efeito.

Agora, um trabalho gigantesco confirmou o problema. Cientistas da Universidade de Oxford analisaram (1) os dados de 37 estudos, que acompanharam ao todo 9.341 pessoas (das quais 6.322 utilizaram esses medicamentos) ao longo de um ano.

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Os pacientes tomaram semaglutida (princípio ativo do Ozempic e do Wegovy) ou tirzepatida (Mounjaro) por cerca de 10 meses – e emagreceram em média 8,3 kg durante esse período. Assim que pararam, voltaram a engordar, e já estavam 4,8 kg mais pesadas um ano depois. A análise apontou que 20 meses após cessarem os remédios, em média, as pessoas já haveriam voltado ao peso original.

Fonte 1. ” Weight regain after cessation of medication for weight management: systematic review and meta-analysis”.

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EMAGRECIMENTO
Ozempic
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