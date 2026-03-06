Parar uso de caneta emagrecedora leva a reganho de peso

Quando as pessoas param de utilizar os medicamentos “análogos de GLP-1″, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, elas geralmente voltam a engordar – e acabam recuperando todo o peso que haviam perdido. Isso já é sabido há algum tempo: a reportagem “O outro lado do Ozempic”, publicada pela Super em maio de 2023, apresentou o primeiro estudo a constatar esse efeito.

Agora, um trabalho gigantesco confirmou o problema. Cientistas da Universidade de Oxford analisaram (1) os dados de 37 estudos, que acompanharam ao todo 9.341 pessoas (das quais 6.322 utilizaram esses medicamentos) ao longo de um ano.

Empresa testa “Ozempic” para gatos

Os pacientes tomaram semaglutida (princípio ativo do Ozempic e do Wegovy) ou tirzepatida (Mounjaro) por cerca de 10 meses – e emagreceram em média 8,3 kg durante esse período. Assim que pararam, voltaram a engordar, e já estavam 4,8 kg mais pesadas um ano depois. A análise apontou que 20 meses após cessarem os remédios, em média, as pessoas já haveriam voltado ao peso original.

Fonte 1. ” Weight regain after cessation of medication for weight management: systematic review and meta-analysis”.