Por que o mesmo resfriado pode afetar as pessoas de formas tão diferentes? Estudo explica
A rapidez da resposta imunológica no nariz é decisiva para conter o vírus nas primeiras horas da infecção e evitar inflamação.
Para muita gente, um resfriado significa pouco mais do que alguns espirros e nariz escorrendo. Para outras, a mesma infecção pode provocar falta de ar, inflamação intensa das vias respiratórias e crises graves de asma.
Um estudo publicado na revista Cell Press Blue sugere que essa diferença não está no vírus em si, mas na rapidez com que o organismo reage a ele logo nas primeiras horas da infecção.
A pesquisa foi conduzida por cientistas da Escola de Medicina da Universidade Yale e investigou a ação do rinovírus, principal causador do resfriado comum. O trabalho mostra que essa resposta inicial ocorre nas células do nariz, por meio de um mecanismo de defesa chamado resposta ao interferon, e que sua velocidade é decisiva para a gravidade dos sintomas.
Quando essa resposta acontece cedo, o vírus fica restrito a uma fração mínima das células e os sintomas tendem a ser leves. Quando é lenta ou falha, a infecção se espalha, a inflamação aumenta e o corpo passa a produzir grandes quantidades de muco.
Os interferons são proteínas produzidas pelas próprias células como parte da chamada imunidade inata, a linha de defesa mais imediata do organismo. Eles funcionam como um alarme: ao detectar a presença de um vírus, sinalizam para as células vizinhas entrarem em estado de alerta e dificultarem a replicação do invasor. Esse mecanismo não elimina o vírus por completo, mas pode conter sua expansão antes que a inflamação saia do controle.
Para entender esse processo em detalhes, os pesquisadores cultivaram em laboratório células nasais humanas reais até que elas se organizassem em um tecido muito semelhante ao revestimento interno do nariz. Esses modelos permitiram observar o comportamento das células com precisão.
Em condições normais, com a resposta ao interferon funcionando plenamente, menos de 2% das células eram infectadas pelo rinovírus. Quando os cientistas bloquearam artificialmente essa resposta inicial, cerca de 30% das células passaram a abrigar o vírus – e surgiram sinais claros de inflamação intensa e produção excessiva de muco, características de um resfriado mais severo.
O estudo utilizou técnicas avançadas, como o sequenciamento de RNA de célula única, para acompanhar como cada célula reagia à infecção. Isso permitiu identificar quais genes de defesa estavam ativos, quais células eram diretamente infectadas pelo vírus e como as células vizinhas, mesmo não infectadas, respondiam aos sinais inflamatórios.
Os resultados ajudam a explicar por que o rinovírus é um dos principais gatilhos de crises de asma e do agravamento de doenças respiratórias crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
Uma questão central, porém, permanece em aberto: por que essa resposta ao interferon é mais fraca em algumas pessoas? No estudo, os pesquisadores inibiram o mecanismo de forma controlada, usando medicamentos, para simular um cenário de vulnerabilidade.
Na vida real, no entanto, sabe-se que pessoas com doenças crônicas das vias aéreas, como asma e DPOC, costumam apresentar naturalmente uma resposta menos eficiente ao interferon do que indivíduos saudáveis. O motivo dessa diferença ainda não é bem compreendido.
“Esse é o ‘porquê’ que ainda não sabemos. É o nosso próximo passo”, disse Ellen Foxman, autora sênior do estudo, em comunicado.
Especialistas apontam que essa limitação provavelmente não tem uma única causa. Diferenças genéticas, alterações persistentes no epitélio respiratório, inflamações prévias e a interação com bactérias que habitam as vias aéreas podem interferir na capacidade das células de acionar rapidamente o interferon.
Além disso, o próprio histórico de infecções anteriores pode influenciar como o organismo reage a um novo contato com o vírus. Por ora, o estudo representa um passo importante para compreender o que acontece no nariz logo após a entrada do vírus.