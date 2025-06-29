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Saúde

Robôs minúsculos poderiam ajudar a limpar cavidades nasais e tratar sinusite

Cientistas testam com sucesso micro-robôs para tratar infecções nas cavidades nasais. A tecnologia pode substituir antibióticos em tratamentos localizados.

Por Manuela Mourão 29 jun 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia de uma mulher espirrando.
 (dragana991/Getty Images)
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Robôs minúsculos poderiam ajudar a limpar cavidades nasais e tratar sinusite Priorizar nos meus resultados Google

Em um futuro próximo, o alívio de uma sinusite crônica pode começar com uma injeção de robôs minúsculos diretamente nas cavidades do nariz. Eles entram, destroem a infecção e saem expelidos por um espirro. Parece ficção científica, mas trata-se de um avanço real e promissor da medicina robótica.

Pesquisadores de universidades da China e de Hong Kong anunciaram testes bem-sucedidos com nanorrobôs em animais, como porcos e coelhos, para tratar infecções sinusais.

Os dispositivos, com espessura inferior à de um fio de cabelo humano e do tamanho de um grão de poeira, são guiados por campos magnéticos até o local da infecção, onde liberam calor e catalisam reações químicas para eliminar bactérias, sem causar danos aos tecidos.

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Segundo os autores, os robôs são feitos de partículas magnéticas enriquecidas com átomos de cobre. Após inseridos no nariz com a ajuda de um cateter, são ativados por luz emitida através de uma fibra óptica que os aquece e torna-os mais fluidos e capazes de atravessar o pus que isola o foco da infecção.

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A técnica, descrita em um estudo publicado na

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Science Robotics, representa um passo grande para o uso clínico de robótica em nível microscópico. 

O procedimento é visto como uma alternativa a antibióticos e remédios genéricos. É também uma resposta à crescente preocupação com o uso excessivo desses medicamentos e a ameaça da resistência bacteriana na sociedade.

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“Nosso sistema micro-robótico oferece vantagens como intervenção localizada, não invasiva e sem uso de medicamentos”, escrevem os pesquisadores no artigo.

O tratamento ainda está limitado a experimentos pré-clínicos. Mas os cientistas acreditam que os micro-robôs poderão ser usados em humanos dentro de três a dez anos, inicialmente em ambientes hospitalares, com o auxílio de imagens de raio-X para monitorar os movimentos das ‘nuvens’ robóticas durante o procedimento.

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No entanto, a proposta vai além das sinusites. Os autores sugerem aplicações em infecções do trato urinário, intestinal e respiratório, especialmente em casos nos quais o uso de antibióticos é ineficaz ou desaconselhado.

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Apesar do entusiasmo, especialistas apontam desafios. Entre eles, os riscos de que partículas sejam deixadas no corpo após o tratamento, ou mesmo o receio do público em aceitar robôs atuando dentro do próprio organismo: se uma boa parcela da sociedade embarcou na loucura do movimento antivacina, a nova tecnologia pode virar alvo de teorias da conspiração.

No entanto, esses dispositivos são projetados com funções muito específicas e comportamentos mais simples e controláveis do que muitos medicamentos.

O projeto integra uma tendência global na medicina: o uso de nano e microrrobôs em terapias altamente direcionadas. Grupos na Suíça, Estados Unidos e Reino Unido também investigam robôs microscópicos para o combate a tumores e até navegação pelo sistema circulatório.

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