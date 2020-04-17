Assim como anéis no tronco revelam a idade de árvores, momentos da vida humana – como a gestação ou a menopausa – podem deixar marcas permanentes no sorriso.

Um estudo da Universidade de Nova York analisou a dentição de 15 pessoas usando microscopia de luz polarizada. A equipe detectou que a espessura do cemento, camada que cobre a raiz, muda se a pessoa viveu episódios com grande carga de estresse.

O cemento ajuda na fixação do dente. Ou seja: passar por episódios de estresse é algo que, por si só, pode levar à perda de dentes.