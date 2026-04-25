Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Tem medo de ir ao dentista? Saiba como superar esse trauma

Novas abordagens e tecnologias ajudam a tornar os atendimentos mais agradáveis e seguros; veja o que mudou

Por Thais Szegö, da Agência Einstein 25 abr 2026, 12h00
Uma dentista de EPI realizando procedimentos odontológicos em um paciente na cadeira do consultório.
 (filadendron/Getty Images)
Continua após publicidade
Tem medo de ir ao dentista? Saiba como superar esse trauma Priorizar nos meus resultados Google

O texto a seguir foi publicado originalmente na Agência Einstein.

O som agudo da maquininha, o cheiro característico do consultório e a expectativa da anestesia são gatilhos para muita gente que tem medo de ir ao dentista. Só a ideia de se sentar na cadeira e abrir a boca faz muitas pessoas ficarem apavoradas. Para alguns, esse medo tem origem em experiências passadas, nas quais o profissional não foi muito didático ou acolhedor; outros desenvolvem receio a partir de relatos negativos de pessoas próximas. A boa notícia é que casos como esses tendem a diminuir.

A mudança começa já na infância: nos primeiros contatos com o dentista, muitas crianças encontram hoje ambientes mais acolhedores, pensados justamente para evitar a chamada “odontofobia”. “Nesses casos, elaboramos uma abordagem adaptada a essa faixa etária. Usamos técnicas como explicar e demonstrar exatamente o que será feito, usando linguagem lúdica com atitude acolhedora, criando uma vivência positiva”, relata a cirurgiã-dentista Mariana Henriques Ferreira, professora dos cursos de pós-graduação em Odontologia Hospitalar e em Pacientes com Necessidades Especiais, da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE).

Respeitar o ritmo dos pequenos e construir vínculo desde cedo também faz diferença. “Hoje tratamos crianças antes mesmo dos primeiros dentes crescerem, daí o cuidado para que se sintam bem no ambiente. Em alguns casos, o paciente recebe um vídeo do profissional antes do primeiro contato pessoal para começar a se acostumar com sua figura”, conta o odontologista José Carlos Pettorossi Imparato, do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp).

Entre os adultos, é mais comum que o especialista se concentre em ouvir suas queixas e explique como será o procedimento. “Além disso, hoje temos recursos e equipamentos muito mais modernos e menos invasivos, como o uso da laserterapia de baixa potência antes da anestesia injetável, o que faz com que o tratamento seja muito menos desconfortável”, afirma a cirurgiã-dentista Letícia Mello Bezinelli, coordenadora da graduação em Odontologia da FICSAE.

Siga
Continua após a publicidade

Em algumas situações, os lasers dentários podem substituir a broca e a anestesia. Eles utilizam energia de luz focada para tratar tecidos moles, como a gengiva, e duros, como os dentes, sem contato físico, vibração ou ruído. Outro avanço é a microabrasão, que permite preservar a parte saudável do dente, em vez de raspar toda a estrutura para tratar uma cárie, por exemplo. Também são destaques recentes as cerâmicas e resinas de alta resistência e a impressão 3D, que possibilita personalização de implantes e próteses.

Metade do seu corpo não é humano

Acesso ainda é desigual

Um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO), divulgado em 2025 durante o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, revela que o acesso a tratamentos odontológicos no Brasil é desigual.

Continua após a publicidade

De acordo com a pesquisa, 68% dos brasileiros visitaram um cirurgião-dentista no último ano, mas apenas 23% fizeram esse atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os entrevistados com ensino superior, 75% haviam se consultado com um dentista; entre os que têm o ensino básico, esse índice foi de 54%.

Mas ir ao dentista não é capricho. Quanto mais o paciente mantém consultas regulares, em vez de procurar o consultório apenas diante de dor ou incômodo, menor é a probabilidade de precisar de intervenções mais invasivas. Em geral, recomenda-se uma visita ao ano para quem não tem sintomas. A depender da condição de saúde tanto geral quanto bucal, podem ser recomendadas duas consultas anuais.

Como lidar com o medo

Além de escolher um profissional em quem você confie, antes e durante a consulta, vale investir em técnicas de relaxamento, como respiração profunda, e apostar em estratégias de distração, com músicas e conversas leves. Levar um acompanhante que transmita segurança também pode ser uma alternativa.

Continua após a publicidade

Nos casos mais intensos de medo, a ajuda psicológica pode ser indicada. Para pacientes com ansiedade intensa ou fobia, opções de sedação consciente, podem ser consideradas após avaliação clínica. “O uso de sedativos pré-consulta também pode ser útil em casos selecionados, sempre sob supervisão profissional. Em situações determinadas, podemos realizar procedimentos odontológicos em âmbito hospitalar, com anestesia geral”, acrescenta Bezinelli.

Publicidade
TAGS:
Dentes
dentista
Medo
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).