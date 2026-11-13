Testículos podem diminuir de tamanho? Veja 5 possíveis causas

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Introdução A diminuição do tamanho dos testículos, conhecida como atrofia testicular, não deve ser atribuída apenas ao envelhecimento. Pode indicar condições sérias como uso de hormônios, varicocele, infecções como caxumba, torção testicular ou outras alterações hormonais. É crucial buscar avaliação médica para diagnóstico e tratamento adequados, pois a recuperação varia conforme a causa.

Principais Tópicos





Uso de testosterona e anabolizantes pode inibir a função testicular Varicocele, dilatação das veias, afeta a produção de espermatozoides Infecções como orquite e caxumba causam danos permanentes Torção testicular é emergência que exige atendimento imediato Doenças hormonais que afetam testículos, hipotálamo ou hipófise

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AGÊNCIA EINSTEIN | Os testículos costumam manter um tamanho relativamente estável ao longo da vida adulta. Por isso, perceber que eles estão menores do que antes não é uma mudança que deva ser atribuída automaticamente ao envelhecimento. A alteração, chamada de atrofia testicular, pode indicar desde efeitos do uso de hormônios até lesões provocadas por infecções, traumas na região e problemas na circulação sanguínea local.

“O tamanho do testículo decorre principalmente do volume de túbulos seminíferos, estruturas onde são produzidos os espermatozoides”, explica Sidney Glina, urologista do Einstein Hospital Israelita. Quando parte desse tecido é comprometida, o órgão pode perder volume e ter sua função prejudicada. A seguir, confira cinco situações que levam à atrofia testicular.

1. Testosterona e anabolizantes

Usar testosterona, seja para reposição hormonal ou para ganho de massa muscular, assim como esteroides anabolizantes, pode fazer os testículos diminuírem. Para compreender essa relação, é preciso entender como o cérebro regula a produção hormonal.

O hipotálamo estimula a hipófise, glândula que libera os hormônios LH e FSH. O LH estimula a produção de testosterona nos testículos, enquanto o FSH participa do processo de formação dos espermatozoides.

Quando um homem recebe o hormônio de fora do organismo, por meio de injeções ou gel, o cérebro interpreta que já existe testosterona suficiente circulando e reduz a liberação desses estímulos. Com menos LH e FSH, cai a atividade testicular, a produção de espermatozoides pode diminuir ou até ser interrompida, e o tamanho dos órgãos pode encolher.

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“Embora a testosterona no sangue possa estar elevada durante o uso dessas substâncias, os testículos ficam funcionalmente inibidos, podendo diminuir de volume”, diz Alexandre Hohl, endocrinologista, diretor da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso) e subcoordenador do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

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A recuperação desse quadro depende da dose, das substâncias utilizadas, do tempo de exposição, da idade do usuário e das condições de saúde anteriores. Após a suspensão, a função hormonal pode voltar, mas nem sempre de forma rápida ou completa. “A produção de espermatozoides também pode demorar mais para se restabelecer do que a de testosterona”, comenta Hohl.

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2. Varicocele

A varicocele é uma dilatação das veias que ficam ao redor dos testículos, semelhante às varizes que aparecem nas pernas. O problema tende a elevar a temperatura local e alterar as condições necessárias para a produção de espermatozoides, o que pode prejudicar a fertilidade.

Com o tempo, essas mudanças podem comprometer o tecido testicular e provocar redução do volume de um ou dos dois lados. Isso, porém, não acontece com todos os homens que apresentam varicocele. “Se a varicocele é operada logo no início, após o diagnóstico, às vezes é possível uma recuperação do tamanho”, afirma Glina.

3. Infecções que inflamam os testículos

Infecções também podem causar danos permanentes. É o caso da orquite, inflamação do próprio testículo, normalmente causada por vírus, e da orquiepididimite, que afeta o testículo e o epidídimo, estrutura localizada atrás dele e responsável pelo transporte e pela maturação dos espermatozoides. Nesse segundo caso, a causa geralmente é bacteriana.

Essas condições podem provocar inchaço e dor. Depois da fase aguda, as lesões no tecido testicular podem resultar em perda de volume e comprometimento da capacidade de produzir espermatozoides.

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A caxumba é uma das infecções virais mais conhecidas por atingir os testículos e provocar orquite. Outras infecções virais, como catapora e rubéola, também podem estar associadas à inflamação. Quando a lesão do tecido é importante, a atrofia pode ser irreversível.

4. Torção testicular

Outra situação particularmente grave é a torção testicular, na qual o cordão espermático gira e compromete a circulação sanguínea do órgão. “Sem tratamento rápido, a falta de sangue e oxigênio pode levar à morte do tecido, provocando uma diminuição do número de túbulos seminíferos e uma consequente atrofia”, comenta o urologista do Einstein.

A torção é mais comum em crianças e adolescentes, mas também pode ocorrer em adultos. A dor costuma surgir de forma súbita e pode vir acompanhada de inchaço, náuseas ou vômitos. Trata-se de uma emergência médica que exige atendimento imediato. Quanto mais tempo o fluxo sanguíneo permanecer interrompido, maior o risco de perda do testículo. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o ideal é corrigir o problema cirurgicamente em até 6 horas para preservar o órgão.

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5. Alterações hormonais

Além do uso de hormônios externos, doenças que afetam o funcionamento dos testículos, do hipotálamo ou da hipófise podem prejudicar a atividade testicular e, dependendo da causa e do tempo de evolução, reduzir seu volume.

No chamado hipogonadismo primário, o problema está nos próprios testículos, que não respondem adequadamente aos estímulos hormonais para produção de testosterona e espermatozoides. No hipogonadismo secundário, a falha ocorre no hipotálamo ou na hipófise, regiões cerebrais responsáveis por comandar a produção hormonal.

A deficiência de testosterona pode provocar diminuição da libido, redução das ereções espontâneas ou matinais, perda de massa muscular, aumento da gordura corporal e infertilidade. Cansaço e alterações de humor também podem aparecer, embora tenham muitas outras causas.

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O envelhecimento pode reduzir gradualmente os níveis de testosterona, mas não significa que todo homem desenvolverá hipogonadismo. “Uma redução importante do volume testicular não deve simplesmente ser considerada uma consequência normal da idade”, acrescenta o endocrinologista.

Como saber se existe um problema?

Os testículos não precisam ter exatamente o mesmo tamanho. Pequenas diferenças entre os lados são comuns. O sinal de alerta é perceber uma redução expressiva, um aumento repentino, uma região endurecida ou uma mudança na consistência do órgão.

A investigação começa com o histórico clínico do paciente e o exame físico. A ultrassonografia com Doppler ajuda a medir o volume, observar a estrutura dos testículos e avaliar a circulação sanguínea.

Quando há suspeita de alteração hormonal ou preocupação com a fertilidade, o médico pode solicitar testosterona total, LH, FSH e espermograma. A testosterona deve ser medida pela manhã e, diante de um resultado baixo, a dosagem precisa ser confirmada em outra coleta. Os exames adicionais dependem dos sintomas e dos achados iniciais.

O tratamento varia conforme a causa. Em alguns casos, é possível recuperar parte do volume e da função testicular; em outros, o dano é permanente. Por isso, perceber uma mudança no tamanho ou na consistência dos testículos e procurar avaliação médica é importante. Em caso de dor súbita, a procura por atendimento deve ser imediata, devido ao risco de torção testicular.

Fonte: Agência Einstein

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