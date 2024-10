Um calombo peculiar: a lesão na cabeça típica dos atletas de breaking

Em 2024, os Jogos Olímpicos ganharam uma nova modalidade: o breaking. Foi uma tentativa de incluir uma atividade física praticada por jovens em centros urbanos, mas essa dança-esporte não foi um grande sucesso de audiência e já está excluída dos Jogos de 2028.

Assim como ocorre em outros esportes, os praticantes de breaking têm uma lesão típica: um calombo pode se formar no topo da cabeça após muito tempo praticando headspins. Esse é o nome do movimento icônico em que o dançariano se apoia com a cabeça no chão e, com ou sem a ajuda das mãos, gira o corpo com as pernas para cima.

A literatura médica sobre o tema não é muito completa, então a prevalência do quadro é incerta. Um estudo de 2009 que voltou à tona com os Jogos de Paris analisou cerca de cem atletas de breaking e constatou que cerca de 60% sofreram algum tipo de lesão por uso excessivo da parte superior da cabeça.

Os sintomas começam com a queda de cabelo, inchaços indolores e inflamações no couro cabeludo, mas pode ir além.

Continua após a publicidade

Em um estudo de caso publicado na última quinta (10) no periódico BMG Case Reports, médicos relatam o caso de um paciente que precisou passar por uma cirurgia para remoção da “protuberância de breakingdance”.

Na casa dos 30 anos, esse homem praticava a modalidade cinco vezes por semana há 19 anos, dedicando entre dois e sete minutos diários ao headspin.

Ele já havia notado a presença de uma protuberância e a queda de cabelo na região do ponto de apoio. Entretanto, nos últimos cinco anos, o inchaço aumentou e o local passou a ficar dolorido. Isso não o impedia de realizar o headspin, porém.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Um raio-x revelou a presença de uma multiplicação anormal de células entre a pele da cabeça e o crânio. Além disso, tanto o osso quanto a pele estavam mais espessos que o normal. A intervenção cirúrgica retirou o calombo e lixou o osso do crânio. Todo o processo foi bem sucedido.

“Recebi muitos comentários positivos e as pessoas dizem que ficou bem feito, que tenho uma cicatriz bonita”, disse o paciente, em uma declaração incluída no estudo de caso. “Muitos dizem que não percebem mais que tenho uma protuberância e que minha cabeça parece completamente normal.”

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.