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Saúde

Vacina pode frear a circulação da dengue no Brasil

Nova Butantan-DV dificulta a transmissão do vírus, mostra estudo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 mar 2026, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Imagem de uma mão segurando uma seringa e uma ampola.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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O Instituto Butantan já começou a fabricar sua vacina contra a dengue, a Butantan-DV, que tem 74,6% de eficácia (em quem já teve dengue, 89,2%). E, como um novo estudo (1) revela, também apresenta outro efeito positivo: ela reduz drasticamente a replicação do vírus da dengue no organismo, o que pode ajudar a frear a propagação da doença no Brasil.

Entrevistamos Maurício Lacerda Nogueira, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e um dos autores do trabalho, para entender.

O estudo mostrou que a Butantan-DV consegue frear a replicação do vírus, caso a pessoa vacinada venha a ter dengue. Por que isso é importante?
Nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Existem pessoas que, apesar de vacinadas, têm as chamadas breakthrough infections, o escape vacinal. O que a gente percebeu é que, nessas pessoas, a carga viral era menor do que entre não vacinados. Isso tem alguns aspectos importantes. O primeiro é que a quantidade de vírus é proporcional à gravidade da doença. Então, mesmo se houver escape, ele é reduzido.

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Existe outra questão. Um dos problemas que a Dengvaxia tinha [essa vacina, do laboratório Sanofi, foi retirada do mercado brasileiro pelo fabricante em 2025] era a possibilidade de um fenômeno chamado ADE [potencialização dependente de anticorpos].

A vacina acabava funcionando como uma primeira infecção, e os anticorpos, em vez de proteger, facilitavam a multiplicação viral. Se isso estivesse ocorrendo na vacina do Butantan, a carga viral de quem tomou a vacina seria maior do que a carga viral de quem não tomou. E não é o que acontece. Então, esse é um dado de segurança também.

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E o terceiro ponto envolve o ciclo da dengue. O mosquito pica uma pessoa, que desenvolve viremia [multiplicação do vírus no sangue], depois outro mosquito pica essa mesma pessoa. A quantidade de vírus que a pessoa tem no sangue é diretamente proporcional à capacidade de esse mosquito [se infectar e] infectar outra pessoa. Quando a gente olha a carga viral das pessoas com dengue, a dos vacinados [com a Butantan-DV] foi 16 vezes menor. Então, existe a diminuição da transmissão.

Essa menor carga viral proporcionada pela Butantan-DV pode reduzir a circulação da dengue na sociedade?
A princípio, sim. Agora, quantas pessoas nós precisaremos vacinar, para ter esse efeito, é o que estamos estudando no momento. E, além das vacinas, nós precisamos ter uma segunda camada [de combate à doença], incluindo medicamentos e o controle do mosquito.

Fonte 1. “Dengue virus genetic diversity in unvaccinated and vaccinated dengue-infected individuals: an observational analysis of the Butantan-DV phase 3 trial in Brazil”.

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Dengue
Vacinação
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