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Saúde

Você precisa de 30 minutos de exercícios para compensar um dia sedentário

Essa é a sugestão de um grupo de pesquisadores, que analisou nove estudos sobre o tema. Entenda.

Por Leo Caparroz 23 nov 2022, 18h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Homem praticando ioga dentro de casa.
 (Luis Alvarez/Getty Images)
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Você precisa de 30 minutos de exercícios para compensar um dia sedentário Priorizar nos meus resultados Google

Seja no trabalho presencial, seja no home office, é comum que a gente não perceba o tempo que ficamos sentados – o que, claro, não é nada saudável. Mas, afinal: qual o jeito ideal de resolver esse problema?

Para minimizar as consequências do sedentarismo, uma alternativa pode ser planejar uma rotina de exercícios de 30 a 40 minutos por dia. Essa é a sugestão de um grupo de pesquisadores, que revisou nove estudos sobre o tema.

No total, as pesquisas envolveram 44370 pessoas em quatro países diferentes. Todas elas usavam algum tipo de monitor de atividade física. A análise apontou que o risco de morte entre aqueles com um estilo de vida mais sedentário aumentou à medida que o tempo gasto em atividades físicas diminuiu.

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Já para indivíduos sedentários, mas que praticavam cerca de 30 a 40 minutos de atividade física moderada (ou alta), o risco de morte não era significativamente diferente daqueles que ficavam pouco tempo sentados.

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É claro que, para vencer o sedentarismo, todo santo ajuda, sejam pequenas quantidades de exercícios, seja apenas ficar em pé. Mas a pesquisa sugere que essa meia hora diária seria a quantidade ideal  para equilibrar até 10 horas de sedentarismo.

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Por uma vida mais ativa

O estudo, vale ressaltar, não é exatamente novidade: foi publicado em 2020, na mesma época que as Diretrizes Globais da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre Atividade Física e Comportamento Sedentário, um documento elaborado por 40 cientistas em seis continentes.

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Mas é interessante notar que a revisão está de acordo com a OMS. A organização recomenda de 150 a 300 minutos de atividades físicas de intensidade moderada (ou de 75 a 150 minutos de intensidade vigorosa) por semana para combater o comportamento sedentário.

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Como alcançar esse número? Inclua os exercícios na sua rotina. Subir as escadas em vez de pegar o elevador, brincar com crianças e animais de estimação, praticar ioga ou dançar, fazer tarefas domésticas, caminhar e andar de bicicleta são alguns exemplos. Os pesquisadores também aconselham: se atividade física não é seu forte, não precisa iniciar de imediato com os 30-40 minutos. Comece pequeno, no seu tempo. Todo progresso é válido na busca por uma vida mais saudável.

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