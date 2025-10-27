Os americanos impõem restrições. E os chineses tentam driblá-las.

Empresas exportam dados para outros países

A partir de 2022, a Casa Branca endureceu o bloqueio tecnológico à China, proibindo que empresas dos EUA vendam os chips de IA mais modernos para o país. Porém, segundo o Wall Street Journal, que cita fontes da indústria de tecnologia, os chineses teriam encontrado uma solução: suas empresas de IA estão alugando datacenters em outros países, como a Malásia, onde essa restrição não existe.

Taiwan acusa China de manter operações falsas

De acordo com as autoridades taiwanesas, 11 companhias chinesas teriam montado empresas de fachada na ilha para tentar driblar as restrições econômicas impostas pelos EUA e contratar profissionais do setor de tecnologia. Uma das supostas participantes do esquema seria a chinesa SMIC (Semiconductor Manufacturer International Corporation), que desenvolve máquinas para a fabricação de chips.

País começa a rejeitar chip da Nvidia

A Nvidia revelou, em seu último relatório financeiro, que nos últimos meses vendeu zero unidade do seu chip H20, usado em inteligência artificial, para o mercado chinês. Autoridades chinesas suspeitam que o H20 (uma versão mais lenta do H100, cuja exportação para a China é proibida) poderia conter mecanismos espiões plantados pelos EUA – algo que a Nvidia nega enfaticamente.