3 notícias sobre: o futuro dos carros

Carros elétricos causam mais acidentes, diz estudo

É o que afirmam cientistas europeus (1), que analisaram 125 milhões de viagens feitas por 14 mil veículos durante um ano. Os carros elétricos se envolveram em 4% a 6% mais acidentes, por km rodado, que os veículos tradicionais. Isso supostamente acontece porque eles têm um sistema regenerativo, que ajuda a frear o carro – mas também deixa os motoristas mais complacentes e distraídos.

EUA querem vetar importação de modelos chineses

Depois de criar um imposto de 100% para os carros elétricos importados da China, o governo americano pretende bani-los do país com uma nova lei. A Casa Branca alegou (2) que os veículos chineses estão sujeitos a “sabotagem e vigilância”, podendo ser monitorados ou controlados remotamente pelos fabricantes. Se a lei for aprovada, a venda de carros chineses será proibida nos EUA a partir de 2027.

Tecnologia poderá ouvir conversas a bordo

A Ford patenteou (3) um sistema que usa microfones no carro para monitorar as falas a bordo. Elas seriam “analisadas para detectar palavras ou frases que indiquem para onde os ocupantes estão indo”. A informação serviria para exibir propagandas. Se você comentasse que está indo ao supermercado, por exemplo, veria ofertas de produtos na central multimídia do carro.

Fontes 1. “Are electric vehicles riskier? A comparative study of driving behaviour and insurance claims for internal combustion engine, hybrid and electric vehicles”, K McDonnell e outros, 2024; 2. “FACT SHEET: Protecting America from Connected Vehicle Technology from Countries of Concern”, Casa Branca, 2024; 3. US Patent 2024/0289844 A1;

