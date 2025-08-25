3 notícias sobre: ovos

Preço do produto dispara na Europa

Os ovos estão 6,7% mais caros, no Velho Continente, do que há um ano: eles aumentaram três vezes mais do que a inflação em geral. Os países mais afetados são a República Checa (+46%), a Eslováquia (29,8%) e a Hungria (26,1%). O fenômeno tem relação com o vírus H5N1, que foi detectado em 31 países europeus – e cujo controle requer que muitas galinhas sejam sacrificadas, comprometendo a produção de ovos.

Empresa oferece aluguel de galinhas

Por US$ 100 mensais, a americana Rent the Chicken fornece um kit com duas galinhas, um galinheiro portátil, ração e um guia de como cuidar dos bichos. O serviço, que está disponível nos EUA e no Canadá, ganhou destaque após a onda de H5N1 que assolou a América do Norte – onde mais de 166 milhões de aves tiveram de ser mortas nos últimos três anos para tentar conter a propagação do vírus.

Governo dos EUA vai à Justiça contra regras

O Departamento de Justiça do país entrou com um processo contra o governo da Califórnia – a quem acusa (1) de “impor complicações à produção de ovos”, causando o encarecimento do produto. A lei californiana Proposition 2 (que foi aprovada por um plebiscito em 2008) estabelece regras de bem-estar animal, proibindo que as galinhas sejam mantidas em gaiolas que restrinjam seus movimentos.

Fonte (1) “Justice Department Challenges Unconstitutional California Laws Driving Up National Egg Prices”, Office of Public Affairs, 2025.